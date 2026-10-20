Община Русе, спортни клубове и граждани обсъдиха нова площадка за калистеника

Възможностите за изграждане на нова площадка за калистеника, стрийт фитнес и други тренировки на открито бяха разгледани по време на обществено обсъждане, организирано от Община Русе. В дискусията, която се проведе в зала „Свети Георги", участваха кметът Пенчо Милков, заместник-кметовете Борислав Рачев и Никола Лазаров, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, заместник областният управител д-р Валери Йорданов, народният представител арх. Живка Бучуковска, главният архитект Александър Дюлгеров, директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов, общински съветници, представители на спортни клубове и граждани.

В обсъждането участва и легендарният български гимнастик Йордан Йовчев – многократен световен шампион, носител на четири олимпийски медала и генерален секретар на Българската федерация по гимнастика. Към дискусията се присъедини и Цветан Георгиев, член на Управителния съвет на федерацията, отговарящ за развитието на модерните градски спортове паркур и калистеника. Двамата споделиха своя професионален опит и виждания за изграждането на съвременни спортни съоръжения, съобразени както с нуждите на любителите, така и с изискванията за състезателна подготовка.

Кметът Пенчо Милков подчерта, че разработването на проекта трябва да бъде съобразено с мнението на хората, които ще използват съоръженията. Според него изборът на подходящ терен и оборудване е от съществено значение за създаването на функционално пространство, което да предлага разнообразни условия за физическа активност.

„Искаме да създадем място, което да отговаря на реалните потребности на спортуващите русенци. Затова обсъждаме различни варианти за разположение и оборудване, преди да пристъпим към конкретните решения. Важно е площадката да бъде достъпна, функционална и подходяща както за начинаещи, така и за хора, които тренират активно. Русе има традиции в спорта и трябва да продължим да развиваме условията за занимания на открито", заяви Пенчо Милков.

Йордан Йовчев обърна внимание на предимствата на калистениката като дисциплина, която развива силата, координацията, издръжливостта и цялостната двигателна култура. Четирикратният олимпийски медалист акцентира върху значението на правилния подбор на оборудването, така че то да позволява постепенно усъвършенстване на уменията и да бъде подходящо за различни възрастови групи и нива на физическа подготовка. Той посочи, че добре проектираните площадки могат да привлекат повече млади хора към спорта и да създадат условия за развитието на бъдещи състезатели.

Цветан Георгиев представи практическия опит от изграждането на подобни пространства в други населени места в България, както и текущите инициативи за разширяване на тази инфраструктура. Той запозна присъстващите с различните видове тренировъчни съоръжения, изискванията за безопасност и възможностите за функционално разпределение на отделните зони. Специално внимание беше отделено на съчетаването на калистеника, стрийт фитнес и паркур, така че пространството да предоставя условия както за самостоятелни занимания, така и за организирани тренировки.

Народният представител арх. Живка Бучуковска също изрази подкрепа за инициативата, като подчерта значението на сътрудничеството между институциите, спортните организации и местната общност. Според нея подобни проекти допринасят едновременно за подобряване на градската среда и за насърчаване на физическата активност, особено сред младите хора. Тя отбеляза, че диалогът и обединяването на усилията са важни условия добрите предложения да се превръщат в реални придобивки за Русе.

По време на дискусията бяха разгледани и техническите възможности за реализацията на проекта, включително разположението на отделните тренировъчни зони, необходимите безопасни отстояния между съоръженията, достъпът до терена и бъдещата поддръжка. Представителите на спортните клубове поставиха въпроси и направиха предложения, свързани с оборудването и организацията на пространството.

Обсъдени бяха различни възможности за местоположението на бъдещата площадка, като за предпочитан вариант се очерта терен с площ около 2 декара, разположен между Градския стадион и спортен комплекс „Ялта". При планирането ще бъде отчетена и съществуващата дървесна растителност, като намерението е тя да бъде запазена и вписана в бъдещото оформление. Обсъдена бе и възможността да бъдат изградени видеонаблюдение и пейки с навес, както и санитарни възли.

Предвижда се самата площадка да заема площ от най-малко 600 кв. м, като разположението и видът на съоръженията ще бъдат уточнени след обсъждане с представители на спортните клубове и специалисти в съответните дисциплини. Сред предложенията е обособяването на т.нар. „нинджа парк" с различни препятствия за катерене, висене, преминаване и балансиране.

В края на срещата Пенчо Милков призова отново представителите на спортните клубове и всички, които практикуват калистеника и стрийт фитнес, да продължат да споделят своите предложения.