Студентка по "Международен бизнес" от Панагюрище е носител на стипендията" Проф.Марин Дринов"

За носител на поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов" за учебната 2026/2027 година назначената със заповед на кмета на Община Панагюрище комисия определи Валерия Добрева. Тя е третокурсничка в бакалавърската програма по специалността „Международен бизнес" в NHL Stenden University of Applied Sciences в град Леуварден, Нидерландия.

В тазгодишната процедура за присъждане на стипендията участваха четирима кандидати: Валерия Добрева, Доника Джунова, Александра Мазнекова – студентки в Нидерландия, и Александра Немигенчева – студентка в Испания.

Кандидатурите бяха разгледани от комисия, назначена от кмета на община Панагюрище. Резултатите от работата на комисията са отразени в протокол от проведеното на 2 октомври 2026 г. заседание.

Със заповед на кмета на община Панагюрище Желязко Гагов за носител на поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов" за 2026 г. е определена Валерия Добрева, която е с най-висок успех.

Поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов" е учредена от Община Панагюрище и „Асарел-Медет" АД през 2009 година по повод 170-та годишнина от рождението на бележития възрожденец. Средствата сe подсигуряват от „Асарел-Медет" АД по силата на дарителски договор между изпълнителния директор на дружеството и кмета на общината. Размерът на стипендия за учебната 2026/2027 година е 2560 евро. Те се разпределят на равни вноски, съобразно броя на учебните семестри.

Стипендията се присъжда всяка година на талантлив панагюрец, който учи във висше учебно заведение в чужбина и отговаря на изискванията. Тя е израз на подкрепата към младите хора, които се стремят към високи академични постижения и професионално развитие. Тя продължава традицията да се насърчават образованието, знанието и стремежът към успех – ценности, на които проф. Марин Дринов посвещава своя живот и дело. Той е роден на 20 октомври преди 188 години в Панагюрище.