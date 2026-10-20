Откриха над 1 млн. недекларирани турски лири в две торби на „Капитан Андреево"

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Митнически служители на „Капитан Андреево" откриха 1 052 600 недекларирани турски лири при проверка на лек автомобил, влизащ от Турция в България, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Митници" в Свиленград.

Автомобилът с турска регистрация пристигнал на пункта на 19 октомври около 12:30 часа. Шофирал го български гражданин, който пътувал сам и заявил, че няма нищо за деклариране. След анализ на риска колата била избрана за щателна митническа проверка.

На предната пасажерска седалка служителите намерили две черни полиетиленови торби с банкноти от 100 и 200 турски лири. Общата сума е с равностойност 18 883 евро.

На водача е съставен акт по Валутния закон.

При друг случай на същия пункт през март митничари откриха 220 000 недекларирани евро в чанта с шоколадови изделия. Парите били в товарен автомобил, пътуващ от Румъния през България за Турция.