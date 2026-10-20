14-годишният пратил на съученици запис как майка му вика за помощ, след като я наръгал 18 пъти

На стената над трупа е открита нарисуван с "червеникава течност" пентаграм, имало данни, че момчето искало да се самоубие след това

14-годишният ученик, задържан за убийството на майка си в пловдивския квартал “Кършияка”, изпратил снимка на окървавеното ѝ тяло и запис с виковете ѝ за помощ в инстаграм група със свои съученици. След това провел разговор с тях.

Това обясни председателят на съдебния състав Иван Ранчев, който обяви, че оставя младежа зад решетките. При огледа на апартамента над трупа бил открит пентаграм, нарисуван с “червеникава течност”. Из жилището имало още рисунки и боеприпаси, както и две огнестрелни оръжия. Най-вероятно са на майката, която е била ловджийка. По автоматичния нож, с който тийнейджърът наръгал 18 пъти майка си, имало нарисувани черепи и кости, а из апартамента разследващите открили дрехи с надписи, демонстриращи омраза.

Убийството стана на 9 октомври. Според обвинението 14-годишното момче взело нож и умишлено умъртвило майка си, на 45 г. По тялото са установени множество наранявания. След това само се обадило на телефон 112.

Тийнейджърът и майка му се нанесли в Пловдив преди около 2 месеца, тъй като той започнал 8 клас в едно от добрите училища в града. Преди това живял с баба си и дядо си в Стара Загора. Там бил отличник

Прокурор Добринка Калчева обясни, че разследването е много ритмично и непрекъснато се извършват нови действия. "Новопредставените доказателства касаят предимно разпити на свидетели. Това са сестрата на момчето, негови приятели и лица, които имат отношение към наемането на апартамента, в който са живели. Има оглед на файлове от комуникация между него и други лица", каза обвинителката. И добави, че все още не са изготвени назначените по делото експертизи. "Основната ще бъде комплексната съдебнопсихологична и психиатрична експертиза, която ще даде отговор за вменяемостта, за мотива и така", заяви Калчева.

По думите на прокурорката няма данни младежът да е бил подбуден. Към момента нямало как да се каже точно колко е обмисляно убийството. "Не е давал някакви същностни обяснения", каза още тя. Доказателствата обаче напълно подкрепяли обвинителната теза.

След съвещание съдебният състав се съгласи, че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение за вината на 14-годишното момче, въпреки ранния етап на разследването. От съдебномедицинската експертиза са установени 18 прободно-прорезни рани по трупа на 45-годишната жена. Изискани са данни както от предишното му училище, така и от гимназията в Пловдив. Взети са записи както от камерите на сградата, в която са живели, така и от училището, защото сутринта преди убийството майката на момчето го закарала там.

"Противно на доводите на защитата е налице и реална опасност той да се укрие или да извърши престъпление", каза председателят на състава съдия Иван Ранчев. Той посочи, че случаят е изключителен. Най-вече заради тежестта на престъплението - убийство на рождена майка с нанасяне на много наранявания. Тъй като бащата на момчето живее в Стара Загора, няма данни дали той може да остане да живее в Пловдив и да ходи на училище. Според показанията на съученик на тийнейджъра, той му споделил, че страда от депресия и съдът се опасява, че ако пусне обвиняемия на свобода, той може да посегне на живота си. Има данни, че момчето обмисляло да се самоубие след убийството. Затова и е наложително да бъде изготвена комплексната съдебнопсихиатрична и психологична експертиза.

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

