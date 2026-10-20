Николай Рашков депозира оставка като кмет на Горна Оряховица

На 20 октомври кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков връчи оставката си на председателя на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица Иван Илиев.

В законово определения срок ОИК трябва да проведе заседание, след което да се произнесе за освобождаването на кмета от длъжност. Актът трябва да бъде получен от ЦИК.

Следва Общинският съвет да избере заместник-кмет, който да довърши мандата на Николай Рашков. Това съобщиха от кабинета на градоначалника.

Според българското законодателство частични избори за кмет се насрочват само когато след провеждането им остава повече от една година до края на мандата. Последният местен вот през 2023 г. се проведе на 29 октомври.

Решението на Николай Рашков идва след продължителен съдебно-институционален казус за установен от закритата впоследствие КПК конфликт на интереси. След като ОИК веднъж вече отказа да го освободи от поста, случаят продължава да е в съдебна фаза.

"Отказвам повече да водя тези съдебни битки, реших да се оттегля с чест и достойнство", заяви Николай Рашков.

Според решението на КПК кметът е санкциониран с парична глоба и забрана за заемане на публична длъжност в срок от 1 година.

Рашков избрал да подаде оставка след изтичането на срока, в който биха могли да се насрочат частични избори. Това спестява на Общината и на горнооряховските данъкоплатци над 400 000 евро, колкото би струвало провеждането на предсрочен вот.

Казусът, довел до оттеглянето на кмета, е свързан с продажбата на общински имоти през 2023 г., при управлението на предишния кмет Добромир Добрев.

Решение за продажбата е взето от Общинския съвет, търгът е проведен от комисия, назначена със заповед на Добромир Добрев. Негова е и заповедта, издадена на 09.08.2023 г. за определяне победителя в търга – Николай Рашков, в качеството му на управител на дружеството „Мирвана", предложило най-високата цена сред всички участници. Със същата заповед дружеството се задължава да сключи договор с Общината и да извърши дължимите плащания за покупко-продажбата. Това се случва по-късно, когато Николай Рашков вече е избран за кмет, а управлението на дружеството-купувач е поверено на неговата майка. Макар общината да е облагодетелствана от тази сделка с финансови постъпления много над пазарната цена, бившата КПК е приела подписите на свързани лица за формално нарушение, е тезата на кмета в оставка.

Николай Рашков е категоричен, че посоката на развитие на Горна Оряховица и населените места, зададена в неговия мандат, ще продължи да се осъществява от екипа му.