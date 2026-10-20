„София Филм Фест" се завръща в Русе със 7 истории на голям екран

По покана на Община Русе „София Филм Фест" ще гостува в града за 13-и път, като от 6 до 8 ноември ще представи 7 заглавия от българското и световното кино. За първи път прожекциите ще се проведат в зала „Русе" на Националното училище по изкуствата, на ул. „Пирот" 5, което е партньор на тазгодишното издание.

В продължение на три дни публиката ще има възможност да се срещне с различни кинематографични светове – от драматични страници на българската история и лични човешки преживявания до силни документални разкази и необичайни филмови герои. Част от програмата включва и срещи с режисьори, сценаристи, продуценти и млади автори, които ще споделят повече за работата си и историите зад екрана.

Фестивалът започва на 6 ноември /петък/ от 18 ч. с историческата драма „Залог" на режисьора и сценарист Светослав Овчаров. Филмът разгръща история за опасен заговор, в който личните отношения и политическите амбиции поставят на изпитание съдбата на двама мъже и бъдещето на България. В ролите зрителите ще видят Захари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков, Иван Савов и Стефан Мавродиев. След прожекцията, публиката ще има възможност да се срещне лично със Светослав Овчаров и продуцентката Светла Цоцоркова.

От 20:30 ч. същата вечер програмата продължава с документалния филм „Магията на гората" на Венсан Мюние. Творбата отвежда зрителите сред дивите животни и разкрива природата като пространство на красота, вдъхновение и връзка между поколенията.

На 7 ноември /събота/ от 17 ч. ще бъде показана психологическата драма „Отражения № 3" на германския режисьор Кристиан Пецолд. Историята проследява млада жена, оцеляла след автомобилна катастрофа, която намира убежище в дома на непознато семейство. С постепенното разкриване на неговото минало се променя и представата ѝ за хората около нея. Прожекцията е специално адаптирана за незряща аудитория.

В 19 ч. зрителите ще могат да гледат „Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи, отличен със „Златна палма" на кинофестивала в Кан през 2025 г. Сюжетът започва със случайна среща, която връща болезнени спомени и изправя героите пред сложния избор между отмъщението и справедливостта. Филмът получи и две номинации за наградите „Оскар" през 2026 г.

Последният фестивален ден - 8 ноември /неделя/ ще даде специално място на младите творци от Русе. От 16 ч. ще бъде представен първият късометражен филм на участниците в „КиноКлас – Русе", създаден в рамките на съвместната им работа по всички етапи на филмовия процес – от разработването на сценария до снимките. След прожекцията е предвидена среща с младите автори и режисьорката Надежда Косева. Проектът „КиноКлас Русе" се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура".

В 18 ч. програмата продължава с документалния филм „Последните концлагеристи от „Белене" на Димитър Коцев – Шошо. Продукцията на Нов български университет разказва историите на последните концлагеристи, изпратени в лагера заради отказа си да се разделят с рождените си имена по време на насилствената асимилация. Режисьорът ще представи лично филма пред русенската публика.

Фестивалът ще завърши в 19:30 ч. с „Кокошка" на унгарския режисьор Дьорд Палфи. Филмът проследява необичайното приключение на една смела кокошка, която търси сигурно място за своите пиленца и се сблъсква с противоречията на човешкия свят. В продукцията участват осем кокошки от породата легхорн, преминали специално обучение, а оригиналният подход на режисьора разчита на реални кадри без компютърно генерирани изображения.

„София Филм Фест в Русе" се организира от Арт Фест като част от проекта „София Филм Фест на път 2026" с подкрепата на Изпълнителна агенция „Национален филмов център", паневропейската мрежа киносалони Europa Cinemas и Vivacom.

Организаторите канят почитателите на киното да се присъединят към трите фестивални вечери в зала „Русе" на Националното училище по изкуствата и да заемат местата си преди началото на прожекциите.