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12 задържани при мащабна полицейска акция в Хасковско

Ненко Станев

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Дванайсет души са задържани при специализирана полицейска операция в област Хасково. Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Дванайсет души са задържани при специализирана полицейска операция в област Хасково, съобщи пред журналисти директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Мирослав Христов. Седем от тях са задържани за държане на наркотици, а останалите — за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества и други нарушения.

Проверени са над 1400 души и повече от 1100 моторни превозни средства. Установени са над 300 нарушения на Закона за движението по пътищата. Контролно-пропускателни пунктове са разположени по входно-изходните пътища и в райони, определени като рискови.

При акцията са иззети над половин тон препарати за растителна защита без документи за произход. Има съмнения, че те са внесени нелегално от Турция. По случая е образувано досъдебно производство. Иззети са и близо половин тон хранителни продукти от животински произход. Установен е и издирван човек.

Операцията е насочена срещу държането и разпространението на наркотици, престъпленията против собствеността и правата на гражданите, както и към ограничаване на пътния травматизъм и опазване на обществения ред, обясни Христов, цитиран от БТА.

Участват служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция, както и жандармеристи. В проверките са включени представители на други институции, сред които Българската агенция по безопасност на храните.

Във връзка с предстоящите избори са съставени 60 предупредителни протокола и са проверени над 70 души от активния криминален контингент. От началото на предизборната кампания в областната дирекция не са постъпвали сигнали за купуване или продаване на гласове. Към момента няма задържани за такива деяния, уточни Христов.

Полицейската операция ще продължи и на 25 октомври, когато ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент.

По повод последните убийства в региона Христов посочи, че за месец са регистрирани четири случая, два от които — в рамките на няколко дни през миналата седмица. По думите му извършителите са задържани в кратки срокове.

Дванайсет души са задържани при специализирана полицейска операция в област Хасково.

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