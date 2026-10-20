Илхан Кючюк от Страсбург: Незабавна подкрепа за България и Румъния, ЕС трябва да мобилизира икономически ресурс

„Сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европейския съюз. Европа трябва да предприеме незабавни и конкретни действия за защита на човешкия живот, регионалната стабилност и продоволствената сигурност на фона на ескалацията, засягаща и корабоплаването в Черно море. Българските и румънските граждани не могат да бъдат оставени сами - необходима е спешна икономическа подкрепа!"

Това каза по време на дебата за ескалацията в Черно море българският евродепутат от „Обнови Европа" Илхан Кючюк.

По думите му за тази цел трябва да бъдат мобилизирани всички налични инструменти на многогодишната финансова рамка на ЕС, независимо от ограничения ресурс. Според него могат да бъдат използвани и възможностите в рамките на Общата селскостопанска политика, където все още има ресурси. Българските и румънските граждани, които са пряко изложени на последиците от нестабилността в Черноморския регион, не могат да бъдат оставени сами да понасят тежестта на кризата.

В изказването си Кючюк очерта няколко мерки, които ЕС трябва да предприеме: ускоряване на създаването на Центъра на ЕС за морска сигурност с цел по-добра координация и реакция при заплахи в Черно море; подкрепа за разработването и внедряването на системи за противодействие на дронове, които да повишат защитата на корабоплаването и критичната инфраструктура; разширяване на съвместното наблюдение и патрулиране с държавите от региона в координация с НАТО и с участието на Република Турция.

Според евродепутата от „Обнови Европа" засилването на дипломатическите усилия за постигане на морско примирие или мораториум върху атаките срещу цивилни кораби и зърнена инфраструктура също е сред ключовите мерки за сигурност.