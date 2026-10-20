Парламентът се събира извънредно в сряда за помилването на Петричкия Ескобар

Извънредно заседание на Народното събрание е насрочено за утре, сряда, по случая с помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Това съобщава парламентът на сайта си. Заседанието е свикано по искане на Асен Василев от „Продължаваме промяната" и група народни представители.

Единствената точка в дневния ред е изслушване за обстоятелствата около помилването на Атанасов с Указ №119 от 5 декември 2022 г.

Предвидено е депутатите да изслушат главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал поста през ноември и декември 2022 г. Сред посочените е и началникът на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода" към ГДИН.

Предлага се да бъдат изслушани още лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение, използвано при помилването, председателите на ДАНС и на Комисията по помилването към президента, главният секретар на МВР, директорът на ГДБОП и директорът на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София.

Изслушването ще обхване изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Атанасов. Депутатите ще търсят информация и за отразяването на инцидент с посочена дата 16 ноември 2022 г., както и за данни за евентуален натиск и заплахи срещу лекари и техни близки.

Сред темите са също обменът на информация с президентската институция, евентуални връзки на Атанасов с ДАНС и МВР и предприетите проверки по случая.

Миналата седмица председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната" Николай Денков съобщи, че са събрани подписи за ново извънредно заседание. По думите му искането е подкрепено от „Демократична България" и ГЕРБ-СДС, а от „Възраждане" не са се подписали, припомня БТА.