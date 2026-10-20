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Подпалвач на гора между два квартала в Търново се споразумя за условна присъда, съдът не прие

Дима Максимова

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Съдът във Велико Търново

33-годишният Стоян Денчев, който през юли 2025 г. подпали гората между кварталите "Бузлуджа" и  "Чолаковци" във Велико Търново и едва не предизвика огнен ад за жителите им, се е споразумял с прокуратурата за условна присъда. Това стана ясно на разпоредителното заседание по делото днес. Окръжният съд обаче не одобри споразумението между страните, противоречало на закона и морала. Магистратите разпоредиха делото да бъде докладвано на председателя на Окръжен съд – Велико Търново за определяне на друг съдебен състав, който да го разгледа. Това съобщиха от съдебната палата.

33-годишен мъж бе обвинен за умишлен палеж на гората между кварталите "Бузлуджа" и "Чолаковци", представляваща общински горски фонд, с настъпили значителни вреди и наличие на опасност за живота и за други имоти.

В края на юли миналата година Стоян Денчев подпалил през нощта гората и застрашил живота на много хора.

Група мъже празнувала в квартал "Бузлуджа". През нощта цигарите им свършили и тръгнали по пешеходната пътека през гората към квартал "Чолаковци". Записи от охранителните камери по пътеката показаха, че в 2 ч. след полунощ на 27 юли м.г. Стоян Денчев прави няколко опита да подпали гората и накрая успява.

Запалената общинска гора е оценена за близо 80 хиляди евро, а нанесените материални щети от палежа са за около 9000 евро, застрашени са били човешки животи и имущество за 76 000 евро. Запалената гора в квартал "Чолаковци" е в непосредствена близост до училище и бензиностанция. Според държавното обвинение е имало реална опасност огънят да стигне до жилищни сгради. Тогава прокуратурата заговори за тероризъм. Обвинителният акт е на Софийската градска прокуратура. 

В хода на разпоредителното заседание бе представено споразумение между Софийска градска прокуратура и подсъдимия. В него се предвижда на подсъдимия да бъде наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от три години, като изтърпяването му да бъде отложено за срок от пет години (условно).

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