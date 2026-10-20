Върховни съдии отмениха отказа Красимира Донева да участва в изборите за ВСС

Смесен състав от трима съдии от Върховния касационен съд и двама от Върховния административен съд отмени решението, с което съдия Красимира Донева от Районния съд в Бургас не беше допусната до изборите за нови членове на Висшия съдебен съвет от съдийската квота.

Съдийската колегия на ВСС беше отказала участието ѝ заради просрочено предложение. Сега преписката е върната на колегията за произнасяне по същество съобразно мотивите на съда. Решението е окончателно, съобщиха от ВКС.

Според върховните съдии ограниченията за обема на изпращаните документи не могат да бъдат вменявани във вина на кандидатите, след като не са им били надлежно съобщени.

Съдебният състав приема още, че след изпращането на електронното писмо кандидатът няма контрол върху последващите действия. Той не може да носи отговорност, ако платформата за достъп до пощата не му е изпратила уведомление за недоставено или отхвърлено съобщение. Затова според съдиите статусът на електронното изявление в портала е неотносим към момента на подаването му.

БТА припомня, че случаят беше представен пред Съдийската колегия от члена на ВСС Драгомир Кояджиков. По думите му Донева заявила, че е изпратила документите си на 4 септември, в рамките на срока. След като не открила името си сред кандидатите, тя се свързала със съвета и било установено, че предложението ѝ не е получено по електронната поща.

ИТ отделът на ВСС извършил проверка, а Донева представила документите отново. При сравнението им с тези, които по-рано е направен опит да бъдат изпратени, не е могло категорично да се установи дали съответстват.

При проверката били установени и други случаи, в които платформата отхвърлила кандидатури заради големия обем на документите. Тези кандидати получили уведомления, свързали се с ВСС и успели да подадат предложенията си. Донева заявила, че не е получила подобно съобщение, което според ИТ отдела било малко вероятно.

Първоначалният отказ за допускането ѝ до процедурата е взет на 6 октомври с шест гласа „за" и два „против". 24chasa.bg