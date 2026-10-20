Съдът в Монтана пусна под гаранция от 700 евро мъж, обвинен, че отглеждал марихуана за над 13 хил. евро

На 15 октомври 2026 г., в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана измени взетата мярка за неотклонение от „задържане под стража" в „парична гаранция" в размер на 700 евро, вносими в 14-дневен срок, по отношение на 29-годишния Д. Й., обвиняем за държане и отглеждане на високорискови наркотични вещества.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по частна въззивна жалба на защитата на обвиняемия срещу определение на Районен съд – Монтана от 9 октомври 2026 година, с което на Д. Й. е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража". Спрямо Д. Й. са повдигнати обвинения за две деяние – държане на високорискови наркотични вещества (марихуана) с общо тегло 184,47 гр на обща стойност 1 886,37 евро и отглеждане на растения от рода на конопа с нетно тегло на листната маса 1 300 гр на стойност 13 293,59 евро. И двете деяния са в нарушение на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

След като се запозна с всички доказателства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, тричленен състав на Окръжен съд – Монтана обяви, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Не съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. В мотивите на съда е посочено, че не може да се възприеме, че е активирана презумпцията за опасност от отклоняване от наказателно преследване или лицето да извърши друго престъпление, за да е необходимо вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Съставът приема за основателно твърдението от защитата, че с оглед ранния етап от разследването не са ангажирани достатъчно доказателства, които да установят наличие на обосновано предположение относно състава на твърдяното престъпление, както и авторството на обвиненото лице в извършването му, като при несигурност в това обстоятелство се разколебава цялостната конструкция от наложителността за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.

Определението на Окръжен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.