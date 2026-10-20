Върховният съд окончателно даде 20 г.затвор за Никола Райчев, убил 21-годишния Ангел

Върховният касационен съд потвърди присъдата от 20 години затвор за 21-годишния Никола Райчев от Пазарджик за убийството на Ангел Здравков и това е окончателното решение по делото.

Трагедията стана на 29 септември 2023 г. в кв."Запад" в Пазарджик пред жилищен блок на ул."П.Волов" , където Ангел Здравков се разхождал с Дарина Бързакова, бивша приятелка на Райчев.

Тогава с нож към младежа се нахвърлил 18-годишният Никола, който нанесъл два смъртоносни удара с острието- в бедрото и корема. В резултат на прободните рани Ангел Здравков издъхна от кръвозагуба в линейката на път за болницата.

Върховните магистрати са отхвърлили жалбата на родителите на убитото момче- Михаела и Недялко, които настояваха да бъде възстановено наказанието "доживотен затвор". Такава беше и присъдата на пазарджишкия Окръжен съд на първа инстанция от април 2025г. Година по-късно Апелативният съд в Пловдив намали наказанието на 20 г. лишаване от свобода, което сега, на практика ВКС, потвърди и с това реши делото окончателно.

Съдът е приел, че подсъдимият не е подготвял предварително нападението, а е действал спонтанно вследствие на силно раздразнение. В същото време съдът е посочил, че престъплението е извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Освен това подсъдимият е с чисто съдебно минало, млад човек, частично признал стореното, оказал съдействие и изразил съжаление.