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Върховният съд окончателно даде 20 г.затвор за Никола Райчев, убил 21-годишния Ангел

Диана Варникова

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Осъденият на 20 г. затвор Никола Райчев

Върховният касационен съд потвърди присъдата от 20 години затвор за 21-годишния Никола Райчев от Пазарджик за убийството на Ангел Здравков и това е окончателното решение по делото.

Трагедията стана на 29 септември 2023 г. в кв."Запад" в Пазарджик пред жилищен блок на ул."П.Волов" , където Ангел Здравков се разхождал с Дарина Бързакова, бивша приятелка на Райчев.

Тогава с нож към младежа се нахвърлил 18-годишният Никола, който нанесъл два смъртоносни удара с острието- в бедрото и корема. В резултат на прободните рани Ангел Здравков издъхна от кръвозагуба в линейката на път за болницата.

Върховните магистрати са отхвърлили жалбата на родителите на убитото момче- Михаела и Недялко, които настояваха да бъде възстановено наказанието "доживотен затвор". Такава беше и присъдата на пазарджишкия Окръжен съд на първа инстанция от април 2025г. Година по-късно Апелативният съд в Пловдив намали наказанието на 20 г. лишаване от свобода, което сега, на практика ВКС, потвърди и с това реши делото окончателно.

Съдът е приел, че подсъдимият не е подготвял предварително нападението, а е действал спонтанно вследствие на силно раздразнение. В същото време съдът е посочил, че престъплението е извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Освен това подсъдимият е с чисто съдебно минало, млад човек, частично признал стореното, оказал съдействие и изразил съжаление.

Осъденият на 20 г. затвор Никола Райчев
Убитият Ангел Здравков
Осъденият на 20 г. затвор Никола Райчев
Убитият Ангел Здравков
Осъденият на 20 г. затвор Никола Райчев
Убитият Ангел Здравков

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