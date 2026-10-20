Румен Радев: Химически анализ ще установява взривното вещество при атаката срещу „Челси-3" (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Освен останките от дроновете се изследва и използваното взривно вещество чрез химически анализ. Това съобщи премиерът Румен Радев пред журналисти в отговор на въпрос за атаката срещу кораба „Челси-3" в Черно море.

Министър-председателят участва в церемонията за първа копка на батериен парк за съхранение на електроенергия в Твърдица.

Разследващите екипи работят изключително интензивно, заяви Радев. По думите му утре се очаква да пристигнат екипи от съюзнически държави, оборудвани с високотехнологична апаратура.

„Надяваме се да получим някакъв отговор в най-скоро време какъв е типът на дроновете", каза премиерът.

Коментарът му последва изявление на транспортния министър Георги Пеев, че са открити останки, които ще бъдат анализирани от българските разследващи. Пред журналисти в пловдивското село Калояново Пеев уточни, че няма информация какви са останките и къде са намерени.

Министърът посочи, че отговорностите на ведомството му включват управлението на корабния трафик в 12-милната зона и организирането и ръководенето на операциите по търсене и спасяване.

Както „24 часа" писа, „Челси-3" беше атакуван на 13 октомври, а впоследствие по корпуса му бяха установени три пробойни. Според директора на „Морска администрация" – Бургас капитан Живко Петров корабът има сериозни конструктивни щети.

Американски самолет П-8 „Посейдон" започна патрулиране над Черно море за разузнаване и засичане на активност, която може да представлява риск, каза още Румен Радев. По думите му, някои от съюзниците вече са реагирали много бързо в резултат на разговорите му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и отправената заявка за помощ.

България е мобилизирала напълно своя капацитет за наблюдение, разузнаване, засичане и реакция, заяви Радев. Той добави, че се очаква и допълнителна помощ от съюзниците.

Корабите към Варна и Бургас, които обслужват българската икономика, не са спрели и няма да спрат, каза още премиерът. Той отхвърли твърденията за спряно движение на търговския флот в Черно море и посочи, че в момента няма такъв риск за българското корабоплаване.

Радев каза, че е изискал справка от Министерството на транспорта и съобщенията за периода от началото на октомври до вчера, съпоставена със същите периоди на септември и на миналата година. По думите му трафикът към и от пристанищата Бургас и Варна е увеличен с 30 кораба спрямо същия период на 2025 г.

„Нека тези, които насаждат истерия, да мирясат", каза министър-председателят и заяви, че българското корабоплаване ще продължи.

Правителството работи със съюзниците и използва инструментите на дипломацията, за да няма риск за корабоплаването към пристанищата Бургас и Варна, посочи Радев.

Държавата ще привлича частен капитал за изграждане на инфраструктура чрез публично-частни партньорства и концесии, каза още премиерът. Целта била публичните средства да бъдат насочвани към здравеопазване, образование и нуждите на малките и отдалечените населени места.

Премиерът посочи, че бюджетните средства са ограничени и от десетилетия необходимата инфраструктура не може да бъде изградена само с публично финансиране. „Особено когато те се крадат безобразно, както е ставало до момента", добави той.

По думите му правителството засилва контрола и преглежда всяка обществена поръчка. Успоредно с това променя подхода към инфраструктурното строителство чрез привличане на частни инвестиции.

Попитан за помощ за бизнеса заради поскъпването на електроенергията, министър-председателят съобщи, че има разработен ясен план. Енергийният министър вече е разговарял с представители на бизнеса, а предстоящи срещи трябва да уточнят най-целесъобразния и ефективен начин за държавна подкрепа.

Радев посочи, че проблемът засяга цяла Европа, и определи отказа от ефективни енергийни ресурси като една от причините. Той заяви, че кризата е глобална, и отново призова за прекратяване на войната.

Премиерът коментира и насрочения за тази вечер протест под надслов „Вашият „мир" е капитулация! Вашата „дипломация" е изолация!".

„Замисълът на организаторите на протеста става все по-ясен – да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат, да ни набутат във войната и Асен Василев да ни прави бюджета, който ще ни довърши", заяви Радев.