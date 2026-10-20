На 27 октомври ще станат ясни резултатите от президентските избори

На 27 октомври ще станат ясни резултатите от първия тур на президентските избори. Тогава ще се разбере дали на 1 ноември ще има балотаж между двете двойки, събрали най-много гласове на вота на 25 октомври.

Това обяви говорителката на ЦИК Стоянка Балова - Цветкова на брифинг на избирателната комисия.

На 25 октомври ще бъдат открити 9 373 секции у нас, в които ще може да се гласува с машина. В 2 249 от тях ще има и по 2 машини. Окончателният брой на секциите извън страната е 613, в 242 от тях ще има гласуване с машина, а в 24 - с по 2 машини. Общо за вота за президент ще бъдат използвани 11 622 машини.

"Ако има втори тур по секциите в чужбина ще се изпратят нови машини, няма да се препрограмират изпратените за първия. Логистично е по-сложно да се организира доставката с дипломатическо карго", обясни Балова - Цветкова.

В неделя да гласуват ще могат 6 590 000 избиратели. 46 001 от тях са навършили пълнолетие след последните избори, които се проведоха на 19 април, и ще упражнят правото си на глас за пръв път.

"На избирателите най-трудно им е поставянето на картата за гласуване в машината. Нямаме засега притеснения за изборния ден, няма голям брой предложения за смени по секционните комисии. Надяваме се с обученията на СИК, които изтичат до края на седмицата, да няма проблеми. Днес ще бъдат назначени и членовете на СИК извън страната. Очаква се те да бъдат необходимия брой, за да има кворум в изборния ден", каза говорителят на ЦИК.

Ще бъдат осигурени 1500 тактилни шаблони, с които да гласуват спокойно хората със зрителни проблеми, за да не се налага да имат придружител и да се запази тайната на вота им.

Изборният ден ще продължи от 7 до 20 ч., като той може да бъде удължен най-много до 21 ч, ако в някоя секция има чакащи хора да гласуват.