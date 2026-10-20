Спират движението по коловози от 1 до 11 на Централна гара София от 2 ноември

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Движението по коловози от първи до 11-и включително на Централна гара София ще бъде временно преустановено от 2 ноември 2026 г. до 18 март 2027 г. Причината е реконструкцията на железопътния възел в района на гарата, съобщиха от Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

През този период влаковете по направлението София – Петрич ще бъдат обслужвани на втори глух, четвърти глух и шести глух коловоз. Шести глух ще се използва и за направленията София – Банкя и София – Драгоман. Влаковете за Пловдив ще бъдат обслужвани на 12-и коловоз, а тези за Мездра – на 13-и.

Без прекачване от Централна гара София ще продължат да заминават и пристигат следните влакове:

- София – Бургас: № 3621 и № 8627;

- София – Капъкуле: № 493;

- София – Варна: № 8657;

- Бургас – София: № 8626 и № 8612;

- Варна – София: № 8656;

- Пловдив – София: № 1620.

За останалите влакове, които по разписание пристигат или заминават от Централна гара София, ще бъде осигурен трансфер с влак до и от гарите Подуяне пътническа и Искър. Оттам композициите ще продължават или ще приключват маршрутите си.

От НКЖИ призовават пътниците да проверяват предварително актуалното разписание и да съобразяват пътуванията си с промените. Подробният график е достъпен в електронния пътеводител на БДЖ, съобщи БТА.

Реконструкцията вече е налагала промени в движението. През май бяха въведени временни ограничения между Централна гара, Подуяне пътническа и Искър заради прехвърляне на движението към новоизграден железен път.