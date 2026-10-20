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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23767680 www.24chasa.bg

ГДБОП задържа трима за разпространение на материали със сексуална злоупотреба с деца

Ненко Станев

[email protected]

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Акцията на ГДБОП е била миналата седмица. СНИМКА: АРХИВ

Трима мъже са задържани през изминалата седмица за използване на интернет за разпространение на файлове със сексуална злоупотреба с деца, съобщиха от ГДБОП на страницата си във фейсбук.

Сред тях е 57-годишен мъж, арестуван на 19 октомври от служители на дирекция „Киберпрестъпност". От прокуратурата съобщиха днес, че той е обвинен за съхраняване в дома си на порнографски материали, изобразяващи деца. Предстои в съда да бъде внесено искане за постоянния му арест, предаде БТА.

При първоначалния преглед на иззетите компютър, таблет и мобилен телефон са открити множество файлове, включително създавани от задържания, посочват от ГДБОП. На компютъра му е установен архив от 13 гигабайта с материали със сексуална злоупотреба с деца.

В устройствата са намерени и записи на непристойно поведение на обществени места — в градския транспорт, паркове, градини и по плажове. В част от снимките и видеоклиповете пряко присъстват малолетни момичета и момчета, пише БТА.

При друга операция през април 2025 г. в Стара Загора служители на „Киберпрестъпност" задържаха мъж за създаване и съхраняване на материали със сексуална експлоатация на деца. Тогава на устройства в дома му бяха открити файлове със сцени на насилие и злоупотреба с малолетни.

Акцията на ГДБОП е била миналата седмица. СНИМКА: АРХИВ

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