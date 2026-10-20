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Патриарх Даниил ще посети за първи път Света гора от 21 до 24 октомври

Ненко Станев

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Манастир "Св. Георги Зограф". СНИМКА: 24 ЧАСА

Българският патриарх Даниил ще направи първото си посещение в Света гора – Атон от 21 до 24 октомври, съобщиха от Българската патриаршия. Визитата е по покана на братството на Зографския манастир „Св. великомъченик Георги Победоносец".

Предстоятелят на Българската православна църква ще посети и други светогорски манастири и ще се срещне със Свещения Кинотис — върховния административен, законодателен, изпълнителен и съдебен орган на монашеската общност.

Патриарх Даниил ще възглави всенощното бдение за празника на светите 26 Зографски мъченици, изгорени от латинците през 1274 г. заради православната си вяра. Той ще разговаря с монашеското братство и ще се поклони на светините, съхранявани в българската обител.

На Света гора са разположени православни манастири, а административният ѝ център е Карея.

На 4 февруари тази година правителството в оставка одобри 1,5 млн. евро за продължаване на ремонта на пътя от пристанището до Зографския манастир. Средствата са предвидени за капиталови разходи по бюджета на Министерския съвет за 2026 г., припомня БТА

Целта е да бъде улеснен и обезопасен достъпът на поклонници от България и чужбина до обителта, която е част от паметник на културата със световно значение, включен в списъка на ЮНЕСКО.

Манастир "Св. Георги Зограф". СНИМКА: 24 ЧАСА

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