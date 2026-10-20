Ефективни присъди по бърза писта за Анита и Детелин, убивали мъчително животни и снимали порно

Две години затвор и глоба от 1100 евро даде Районният съд в Свищов на "Царицата на мъченията" Анита Вачкова, която садистично убивала животни и се снимала в порно клипове. Две години и четири месеца затвор и глоба в същия размер получи мъжът й Детелин Аврамов, който бил подбудител и помагач в издевателствата и разпространявал порнографски материали.

Делото се гледа по съкратената процедура. "Двамата подсъдими приеха всички факти и обстоятелства в обвинителния акт и признават вината си. Съдействаха на разследването. Те доброволно са преустановили престъпната си дейност в началото на 2024 година", обясни адвокатът на Детелин, Венцислав Фоти. Така присъдите им са редуцирани с 1/3. Детелин Аврамов в съда в Свищов Снимка Дима Максимова

В продължение на 10 години Анита и Детелин са заснели поне 81 видеоклипа с мъчения и умъртвяване на животни по особено жесток начин и още 15 видеоклипа с порнографско съдържание, които са продавали в затворени канали в интернет.

Според защитника на Анита Вачкова, адвокат Петко Димитров, двамата са били вербувани през така наречената "тъмна мрежа" в интернет. Така истинските поръчители са останали в сянка. Извлечения от банкови преводи уличават германци, за които Детелин твърдял, че са двама доктори. Чужденците поръчители дори не са разпитвани по разследването.

Подсъдимите влязоха и излязоха от съда мълчешком, с качулки на главите и белезници. Те са в ареста от момента на разбиването на престъпния им бизнес в началото на февруари.