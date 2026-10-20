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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23768195 www.24chasa.bg

Иззеха 17.5 грама канабис в пликове от жилище в Добрич

Дияна Райнова

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Канабис

Иззеха 17.5 грама канабис в пликове от жилище в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 16 октомври, около 16.30 часа, след проведени целенасочени полицейски действия по линия на наркотичните вещества служители на сектор „Криминална полиция" извършват проверка на частен имот по ул.

"Спартак" в град Добрич. В жилището са установени полиетиленови пликове със суха тревна маса, с общо тегло 17.5 грама, реагираща на канабис. С полицейска мярка за срок до 24 часа са задържани двама мъже на 39 и 40 години.

Работата по установяване и документиране на престъпната им дейност продължава.

Канабис

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