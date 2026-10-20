Арестуваха в Пловдив сириеца, наръгал двама тийнейджъри пред НДК

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Мъжът е със статут на бежанец, работил на строителен обект в Града на тепетата

Сирийският гражданин, намушкал двама младежи пред НДК, е арестуван в Пловдив, заявиха пред "24 часа" разследващи.

Нападението стана вечерта на 16 октомври в София. Извършителят избягал и в продължение на дни се издирваше.

Оказало се, че заподозреният живее в Пловдив. Той е сириец, на около 30 г., със статут на постоянно пребиваващ у нас. Работил на строителен обект в Града на тепетата. Разследването продължава от служители на реда към Столичната дирекция на МВР.