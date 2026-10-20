Иван Йорданов е освободен като посланик на България в ОАЕ

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Иван Илиянов Йорданов е освободен от поста извънреден и пълномощен посланик на България в Обединените арабски емирства. Указът на президента Илияна Йотова от 13 октомври 2026 г. е обнародван днес в „Държавен вестник". Изпълнението му е възложено на министъра на външните работи.

На 30 септември Йотова заяви, че ще подпише указа за освобождаването на дипломата.

Процедурата последва искане на премиера Румен Радев от 18 септември външният министър Велислава Петрова да подготви отзоваването по възможно най-бързия начин.

Поводът беше изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев, че дружество, плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на посланика. Дни по-късно Петрова съобщи, че е разпоредена проверка, припомня БТА.

На 23 септември в Министерството на външните работи се състоя среща с Иван Йорданов. На следващия ден външният министър подписа проект на решение на Министерския съвет с предложение държавният глава да издаде указ за отзоваването му.

Йорданов отрече твърденията, че семейството му е свързано с полетите на Пеевски и с дружеството, през което според МВР са били плащани частни полети.