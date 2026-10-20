Димитър Стоянов: 3 са тимовете на НАТО, които дойдоха у нас, след като поискахме помощ

Нямам идея какви останки са открити, и дали министър Пеев е говорил конкретно за останки от дронове, или за останките от взрива, заяви министърът на отбраната

В България работят и още 2 тима, информацията, която ни предоставят, е особено ценна. Те подпомагат нашите усилия. Единият от тях ще помага за изследването на взривното вещество от дрона, както и за идентифицирането на неговия вид и произход.

Това заяви военният министър Димитър Стоянов, след като по-рано днес стана ясно, че американски военноморски самолет "Посейдон" е патрулирал над Черно море от Варна.

"Нашите съюзници реагираха много бързо - те предложиха и изпратиха самолет "Посейдон", който има функциите за извършване на разузнаване от въздуха. Резултатът е видим, те вече патрулират. Самолетът е натовски и не трябва да се идентифицира, с която и да е държава. Съюзно средство е, което работи в нашето пространство. Очакваме от съюзниците и други решения, но даже и от това, което сме получили дотук, сме изключително доволни. Виждаме как, когато един съюзник има липси на способност, се попълват по най-бързия начин при поискване. Това показва точно работа в съюзен формат", каза още Стоянов.

"Посейдон" няма възможности за поразяване на цели. Нека не коментираме колко време ще остане, важното е, че е при нас и ще изпълнява мисии, докато е необходимо. Информацията, която самолетът придобива, попада в НАТО. Тя се предоставя при необходимост, за да се вземат конкретни мерки", допълни той.

За безпилотните системи министърът обясни, че едната е на Сухопътните войски, а другата на силите за специални операции (СКСО). Това, което те правят е разузнаване от въздуха и оглед на териториалното море в различни зони.

"Третата система, за която ви споменах в петък, я очакваме до края на седмицата - тя е с много по-големи възможности като средства за разузнаване с оптически и инфрачервени възможности, както и с радар на борда. С всеки ден увеличаваме способностите си, но те не се придобиват за 2 дни - изисква се страшно много време и финанси", заяви Стоянов. Тогава той определи чаканата система като такава, която досега не е използвана никъде.

Военният министър коментира и потенциално откритите останки от дрон при огледа на кораба "Челси-3".

"Призовах да оставим разследващите да си свършат работа. Нямам идея какви останки са открити, и дали министър Пеев е говорил конкретно за останки от дронове, или за останките от взрива. Нека се уточни и предполагам, че ще се излезе с точна информация от "Военна прокуратура". Всеки може да спекулира, не казвам, че Пеев спекулира, но той просто е казал това, което му е предадено като информация", каза той.

По-рано днес транспортният министър Георги Пеев каза, че на кораба е било открито нещо, което той нарече "определени останки", но без да уточнява какви точно са те.