Здравният министър на Северна Македония след среща с Ивкова: Случаят на Ива не е здравен

Здравният министър на Северна Македония Сашо Клековски каза, че със здравната министърка Катя Ивкова не са обсъждали случая на Ива Михайлова, защото са постигнали "мълчаливо съгласие", че той не е здравен, а "въпрос на правосъдие".

Клековски беше на посещение в София в понеделник и се срещна с Ивкова. Двамата подписаха План за сътрудничество между двете министерства за периода 2026–2028 г.

„Постигнахме мълчаливо съгласие, че въпросът с Ива Михайлова не е здравен, а въпрос на правосъдие, защото лицето е беглец от правосъдието и се издирва с международна заповед за арест. Тъй като става въпрос за правосъдие, а не за здравен (въпрос), не го разглеждахме", цитират медиите в Северна Македония думите на Клековски в отговор на журналистически въпрос.

Миналата седмица Клековски обяви, че по време на посещението си в Скопие ще обсъди с българското здравно министерство случая с Ива Михайлова, който според него не е здравен.

Според него тя избягала след новината за пристигането на българския лекарски консилиум, който щял да провери състоянието ѝ и така нещата щели да излязат наяве такива, каквито са.

Той е поискал да бъде разширена проверката на здравното досие на Ива в Северна Македония, пише БТА.

Ива Михайлова изненадващо се появи пред болница "Пирогов" на 12 октомври сутринта. В Северна Македония се води дело срещу нея за катастрофа със смъртен случай и тя имаше забрана да напуска Кочани, докато делото тече.

Тежкият инцидент става през октомври 2025 г. край Кочани. В катастрофата загива 33-годишният Бесим Дурмиши, а няколко души са тежко ранени. Македонската прокуратура обвинява Михайлова, че е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение, докато защитата й оспорва тези твърдения пред тамошния съд.

В катастрофата е ранена и Михайлова, която на няколко пъти поиска от северномакедонските власти да ѝ разрешат да пътува до България, за да се лекува, но те не дадоха такова разрешение.

След пристигането ѝ у нас властите в Северна Македония заявиха, че тя е минала границата нелегално, а данните от граничната система показват, че последно тя е излязла от РСМ през септември 2025 г. и се е върнала след месец.

Пред медиите Ива и адвокатът ѝ обясниха, че са излезли от страната абсолютно легално през граничен пункт, където тя е показала македонската си лична карта на излизане от РСМ и българския си документ на влизане в България. Адвокатът ѝ Николай Димитров заяви, че граничарите в Северна Македония я разпознали и дори им пожелали успех.

Дни след връщането ѝ у нас съдът в Кочани поиска мярката ѝ да бъде изменена, а Северна Македония я обяви за международно издирване.