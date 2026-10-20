Министър Вълчев: Ще улесним достъпа на учениците от неделните училища до нашите университети

България ще търси начини да улесни кандидатстването на ученици от българските неделни училища в чужбина в университетите у нас, както и да осигури допълнителна подкрепа за техните учители и учебни материали, съобразени с потребностите на децата зад граница. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на среща с екипа на Българското училище в Будапеща.

Министърът посети образователната институция по време на участието си в 21-вата Световна среща на българските медии, която се проведе в Унгария, съобщиха от МОН.

„Винаги ще имате подкрепата ни. Това е дълг на България", подчерта проф. Вълчев пред преподавателите и представителите на българската общност в Будапеща.

Той открои ролята на българските училища зад граница за съхраняването на езика, културата и националната идентичност. По думите му единството на българската общност в Унгария е голямо предимство, а изучаването на български език създава условия за подготовка на бъдещи българисти и преводачи, които да укрепват връзките между двете страни.

Сред основните теми на разговора беше продължаването на образованието в България от ученици, завършили български училища в чужбина. Представителите на училището посочиха, че различията в условията за кандидатстване и в начина, по който се признават резултатите от изпитите по български език, затрудняват част от младежите, които искат да учат в университети у нас.

Министър Вълчев увери, че ще се търсят решения, които да отчитат както спецификата на обучението в неделните училища, така и изискванията на висшите учебни заведения.

Обсъдена беше и необходимостта от допълнителна квалификация и методическа подкрепа за учителите. За много от децата неделното училище е единственото място, където могат да общуват на български език. Преподавателите обясниха, че често работят с ученици с различно ниво на владеене на езика, което изисква индивидуален подход.

Проф. Вълчев отбеляза, че подобни предизвикателства има и в България при обучението на деца, за които българският не е майчин език. Той подчерта необходимостта от подходящи учебници и квалификационни програми, съобразени със спецификата на преподаването зад граница.

Министърът предложи през следващата година да бъде организиран форум с участието на представители на българските училища в чужбина, университетски преподаватели и специалисти по български език. На него ще бъдат обсъдени възможностите за усъвършенстване на учебните материали и методите на преподаване.

По време на срещата бяха поставени и въпроси за финансирането на българските неделни училища и въвеждането на по-гъвкави форми на обучение.

В Българското училище за роден език и детска градина в Будапеща се обучават над 150 деца и ученици. Освен в унгарската столица институцията развива дейност и в Халастелек, Сигетсентмиклош и Сентендре.

Училището продължава традициите на българското образование в Унгария, чието начало е поставено през 1918 г. Днес то и детската градина се помещават в модерната сграда на Българския културно-образователен център в Будапеща.

В срещата участваха директорът на училището Ваня Которова, председателят на Асоциацията на българските училища в чужбина Зорница Гоган, председателят на Българското републиканско самоуправление в Унгария Данчо Мусев, застъпникът на българската национална общност в унгарския парламент Симеон Варга, народните представители Бойко Младенов и Иван Голомеев и други.

При посещението си проф. Вълчев подари на училището книги, както и дигитално и печатно копие на тефтерчето на Христо Ботев. Той връчи и почетен плакет на Министерството на образованието и науката в знак на признателност за приноса на училището към съхраняването на българския език, културата и националната идентичност сред сънародниците ни в Унгария.