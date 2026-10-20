Вижте какво решава правителството утре

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 21 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

2. Проект на Решение за одобряване на списък с приоритизирани искания за 2026 г. за получаване на подкрепа по Инструмента за техническа подкрепа на Европейския съюз в България.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

5. Проект на Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България и Министерството на икономиката и планирането на Кралство Саудитска Арабия като основа за водене на преговори.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

6.Проект на Решение за определяне на дейностите в мирно време, при които военни въздухоплавателни средства могат да се използват от Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.

Внасят: министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи и министърът на здравеопазването

7. Проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Внася: министърът на отбраната

8. Проект на Решение за намаляване на капитала на „Интендантско обслужване" ЕАД, обявяване на имот за частна държавна собственост и внасянето му като непарична вноска в капитала на „МОБА" ЕООД.

Внася: министърът на отбраната

9. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2026 г., по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2026 г. и по бюджета на Администрацията на президента за 2026 г.

Внася: министърът на външните работи

10. Проект на Решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Република Конго в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в гр. София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България, и за даване на съгласие Неделин Иванов Петров - български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Конго в Република България, със седалище в гр. София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България.

Внася: министърът на външните работи

11. Проект на Решение за изплащане на присъдените съдебни разходи и разноски по решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Кънев и Български хелзинкски комитет срещу България" (жалба № 45864/22).

Внася: министърът на правосъдието

12. Проект на Решение за основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България, член 19, параграф 2, алинея 3 от Договора за Европейския съюз, член 254, алинея 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Внася: министърът на правосъдието

13. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2023 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

14. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

15. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.

Внася: министърът на образованието и науката

16. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 278 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

Внася: министърът на образованието и науката

17. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване" EPSCO/,проведено на 1 октомври 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на здравеопазването

18. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

19. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 юли до 31 август 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

20. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Кирково, област Кърджали.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. Проект на Решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Жп линия Видин - София", участък Видин - Медковец от Проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин - Медковец" в землището на с. Лагошевци, община Димово, област Видин.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството заместник министър-председателят и министър на финансите

22. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика", проведено на 28 и 29 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на енергетиката

23. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите и взетите решения от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 28 и 29 септември 2026 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на земеделието и храните

24. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2026 г.

Внася: министърът на туризма

25. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2026 г.

Внася: министърът на туризма

26. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2026 г.

Внася: министърът на туризма

27. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2026 г.

Внася: министърът на туризма

28. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2026 г.

Внася: министърът на туризма

29. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г.

Внася: министърът на младежта и спорта

30. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

31. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

32. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Внася: министърът на транспорта и съобщенията