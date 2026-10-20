Медицински хеликоптер транспортира спешно мъж от Мадан с тежка травма на ръката

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Медицински хеликоптер кацна преди минути на болничната площадка до МБАЛ – Смолян, за да транспортира по спешност 64-годишен мъж от Мадан с тежка травма на ръката.

Инцидентът е станал при работа в дома на пострадалия, където той е срязал сериозно ръката си с ъглошлайф. Заради тежкото нараняване и частичната ампутация лекарите в Смолян са му оказали първоначална медицинска помощ и са организирали спешното му транспортиране с въздушна линейка до специализирано лечебно заведение в София.

По информация от медицинския екип съществуват добри шансове ръката на мъжа да бъде спасена след намесата на специалистите в столицата.