Съдът назначи експертизи по още 4 дела за премахване на сгради в Баба Алино

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Общо 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента са засегнати от съдебните спорове. Следващите заседания са насрочени за 1 декември

Административният съд във Варна назначи съдебно-технически експертизи по още четири дела, свързани със заповеди за премахване на жилищни сгради в местността „Кору Чаир" в курортен комплекс „Чайка".

Делата са заведени от дружествата „Форест клуб Варна" ООД и „Венедикт 02" ЕООД. Те оспорват заповеди на кмета на Варна, с които е разпоредено премахването на общо 12 многофамилни жилищни сгради.

Става дума за сгради с над 40 апартамента общо, засегнати от съдебните спорове.

По четирите дела, разгледани в открити заседания, съдът е назначил експертизи, които да изяснят технически въпроси, важни за решаването на споровете. Производствата са отложени за 1 декември тази година.

Четирите дела са част от общо 12 производства в Административния съд – Варна, образувани по жалби на двете дружества срещу заповедите за премахване на сградите.

Назначаването на експертизите означава, че съдът продължава изясняването на обстоятелствата по делата. Към момента няма окончателно съдебно решение по тези четири производства.

Казусът със сградите в незаконния град в местността Баба Алино край Златни пясъци започна през юни 2026 г., когато кметът на Варна Благомир Коцев издаде 12 заповеди за премахване на многофамилни жилищни сгради с общо над 40 апартамента.

Според позицията на общината строителството е извършено въз основа на удостоверения за търпимост, за които има данни, че не съответстват на действителното местоположение на сградите.

Двете дружества оспориха заповедите в Административния съд – Варна. По 12-те дела съдът отмени предварителното изпълнение на заповедите, с което отпадна възможността сградите да бъдат принудително премахнати, преди да приключат съдебните спорове по същество.

Определенията са обжалвани от кмета пред Върховния административен съд.