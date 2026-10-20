Румен Радев към лекарите, на които вярваме: Да излекуваме здравеопазването с ваша помощ

Вие имате още една важна мисия освен спасяването на човешки животи - доверието. Надявам се тези сцени, които гледаме напоследък в новините - задържане на български лекари, да престанат. Ние няма да си затворим очите, напротив, ще станат още по-всеобхватни проверките, но трябва да излекуваме българското здравеопазване заедно.

С тези думи премиерът Румен Радев се обърна към лекарите, на които вярваме на 16-та годишна церемония, организирана от "24 часа". Над 800 медици са включени в новата книга "Лекарите, на които вярваме", а над 400 от тях препълниха залата на церемонията.

Премиерът призова да не се злоупотребява и с комисиите за ТЕЛК. Те растат в геометрична прогресия - вече има 880 хил. български граждани с ТЕЛК и ако така продължаваме, не знам колко лекари ще ни трябват. Не казвам, че те нямат реална диагноза, но има и измислени. Ние ще инвестираме още в дигитализация, за да елиминираме всички субективни условия за злоупотреба. Но трябва да се борим заедно.

Здравеопазването е много изразен приоритет на правителството, в бюджета за догодина сме предвидили с половин млрд. евро повече за здравната каса, Националната детска болница, по-високи заплати за младите лекари и по-добри условия за реализацията им, заяви още Радев.

Той се обърна към младите лекари с думите, че имаме нужда от техните знания, талант, енергия, а дълг на правителството е да направи подходящи условия, за да останат в България.

А към по-възрастните - че признанието се измерва не само с професионалните постижения, но и с младите лекари, които оставят след тях и ги посвещават в най-важните неща.

Радев разказа, че при посещенията си в различни населени места не пропуска да посети здравното заведение. Това, което правите, заслужава поклонение - на места, където не достига апаратура, трябва да сте изобретателни, устойчиви, с големи познания, за да се справите. А в големите, модерни болници човек затаява дъх пред модерната съвременна апаратура. Чудя се как успявате да сте и лекари, и ИТ специалисти, трябва да учите непрекъснато. Само с рутина тази професия не може да оцелява в днешните условия, каза Радев. И обеща правителството да отдаде възможно най-голямо внимание българските лекари да имат адекватни, съвременни условия на труд.