264 непридружени деца бежанци са получили правна помощ досега през 2026 г.

Министерството на правосъдието и ВКБООН обсъдиха защитата на уязвимите бежанци и достъпа им до правосъдие

264 непридружени непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, са получили безплатна правна помощ и процесуално представителство от началото на 2026 г. Това стана ясно по време на срещата на заместник-министъра на правосъдието Ирена Борисова с представители на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН). В разговора участваха заместник-представителят на ВКБООН Бюлент Пекер, съветникът по външните отношения Екатерина Димитрова и съветникът по закрилата Мария Шишева.

За периода 2021–2025 г. общо 12 287 непридружени малолетни и непълнолетни чужденци са получили правна помощ и представителство чрез Националното бюро за правна помощ (НБПП), съобщи заместник-министър Борисова. Тя припомни, че специалният механизъм за правно представителство на непридружените деца е въведен през октомври 2020 г. с промени в Закона за убежището и бежанците. По силата на тези изменения децата, които се намират в България без родител, настойник или попечител и търсят или са получили международна закрила, се представляват от адвокати, определени чрез НБПП. Те защитават правата и интересите им в производствата пред Държавната агенция за бежанците и други административни органи, а при необходимост – и пред съда.

Друг основен акцент на срещата беше защитата от домашно и други форми на насилие над жени и момичета търсещи или получили международна закрила. Заместник-министър Борисова посочи, че в Министерството на правосъдието работи междуведомствена група по транспонирането на Директива (ЕС) 2024/1385 за борба с насилието над жени и домашното насилие. Експертите подготвят предложения за законодателни промени, включително в Наказателния кодекс, свързани с киберпрестъпленията и сексуалната експлоатация. Работи се и по мерки за подкрепа на пострадалите, превенция и по-добра координация между институциите.

По време на срещата бе прието предложението на ВКБООН техни представители да се включат в работата на междуведомствената група с практически препоръки, преди проектът на законодателните промени да бъде публикуван за обществено обсъждане. Очаква се подготовката на нормативните изменения да приключи до март 2027 г., уточни заместник-министър Борисова.