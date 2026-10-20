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“Алтернатива за Германия” подкрепи Костадинов за президент advertorial icon

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Във видео интервю депутатът от “Алтернатива за германия”, Райнер Ротфус, изказа подкрепата си за Костадинов.

“Костадин е велик политик. Той има визия за България, с която визия имах възможност да се запозная по-отблизо при последното ми посещение в България и тя наистина би повела страната към по-добро бъдеще. Той знае, че България не може да бъде опорна точка, не може да бъде новата стена на Вашингтон, изправена срещу Изтока, но е била мост. Костадин ще бъде чудесен партньор за нас, така че хората трябва да му се доверят. Той би внесъл нещо напълно ново в българската политика, от което определено има нужда. Той е един от най-умните политици в Европа. Страхотен човек, желая му пълен успех – целият успех, от който България се нуждае.”, казва Райнер Ротфус депутат от “Алтернатива за Германия” в Германския Бундестаг.

В началото на предизборната кампания и единственият българин депутат в Бундестага, Борислав Гаманов, като част от групата на “Алтернатива за Германия”, в интервю за “Факти” също изрази подкрепа за кандидатпрезидентската двойка Костадинов и Волгин и получи лична благодарност от Костадинов.

Кандидатът за президент на “Възраждане” благодари на Ротфус в социалната мрежа със следните думи:                                                             

“Благодаря за подкрепата на “Алтернатива за Германия” и лично на моя приятел д-р Райнер Ротфус! Ще променяме Европа заедно, а България и Германия ще бъдат водещите сили в този процес - така, както “Възраждане” и “Алтернатива за Германия” вече променят Европейския парламент! Споделете това видео на колкото се може повече места и направете различен избор в неделя с номер 11!”, написа Костадинов.

Цялото видео може да видите тук: -


 

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