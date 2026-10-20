КС отмени новата формула за заплатите на младшите магистрати и трудовия стаж, но остави бюджета за 2026 г. в цялост

Конституционният съд отхвърли искането за отмяна в цялост на бюджета за 2026 г., но обяви за противоконституционни изменения в Закона за съдебната власт, които се отнасяха до начина, по който се определят заплатите на младшите магистрати и промените в Кодекса на труда, които се отнасят до трудовия стаж.

Както е известно промените в съдебния закон и в Кодекса на труда минаха през преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Новата формула на заплатите на младшите магистрати беше променена с измененията в чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт, където беше записано, че заплатата на младшите съдии, прокурори и следователи е „60 на сто от основното месечно възнаграждение на народен представител". До влизането в сила на измененията, съдебният закон предвиждаше, че възнаграждението за най-ниските магистратски длъжности е равно на две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера.

Пак чрез преходните разпоредби беше направена промяна в Кодекса на труда по отношение на трудовия стаж, като беше променен механизмът за изчисляване на трудовия стаж – не въз основа на изработени дни, а на изработени часове. Тези промени пред КС атакува омбудсмана Велислава Делчева.

Освен нея в края на юли тази година бюджетът за 2026 г. беше атакуван в Конституционния съд от депутатите от ГЕРБ - СДС и "Продължаваме промяната".

За да отхвърли искането за установяване на противоконституционност в цялост на Закона за държавния бюджет Конституционният съд примае, че във въведените в Закона за публичните финанси цел на салдото по бюджета на сектор „Държавно управление" и референтната стойност за дефицита на бюджета на този сектор се проектира, от една страна, имащият конституционен ранг ангажимент на държавата да участва в изграждането и развитието на Европейския съюз, а от друга, изпълнение на поет от държавата ангажимент по влязъл в сила, ратифициран и обнародван международен договор.

Преценени с оглед на основанието, поради което са въведени в националната правна система, и с оглед на значението, което имат за функционирането на държавата и за основните права на гражданите, тези изисквания добиват смисъл на правило, чрез което се изпълнява конституционния ангажимент на държавата за участие в изграждането и развитието на Европейския съюз.

По този начин в рамките на националната правна система това правило придобива естество на относимо към конституционните основи на публичните финанси правило. В съответствие с правото на Европейския съюз целта на бюджета на сектор „Държавно управление" и референтната стойност за дефицита му са част от цялостен механизъм, който изисква при отклонение от целта и референтната стойност да се приложат мерки за коригиране на отклонението в определен срок. Поради това приемането на закон за годишен държавен бюджет, в отклонение от целта на салдото на сектор „Държавно управление" и от референтната стойност на дефицита на салдото за този сектор, не води самò по себе си до противоконституционност на такъв закон, а е основание за прилагане на мерки за коригиране на отклонението.

Съдът приема, че въведените в националното право изисквания за цел на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма, изчислено на касова основа, и за референтната стойност на дефицита по салдото на тази програма, както и на забраната за приемане на държавния бюджет с дефицит над 3% от брутния вътрешен продукт по салдото на сектор „Държавно управление" и по консолидираната фискална програма, са въведени от законодателя като самоограничение в закон, което законодателната власт поставя сама на себе си, в което обаче не намира проявление конкретно конституционно изискване.

Съдът посочва, че в случая противоречието между двата закона, макар безспорно да има своето отрицателно въздействие върху правната сигурност като елемент на формалната страна на правовата държава, остава на законово ниво, доколкото не нарушава конституционни принципи и правила, поради което не е основание за обявяване на оспорения закон за противоконституционен.

За да обяви за противоконституционни измененията в чл. 355, ал. 1 – 4 от Кодекса на труда, приети с изменения в Преходните и заключителни разпоредби на Закона да държавния бюджет съдът приема, че изменението не е пряко обвързано с приходите и разходите в държавния бюджет за 2026 г.

За да обяви за противоконституционна разпоредбата за заплатите на младшите магистрати в частта „60 на сто от основното месечно възнаграждение на народен представител" от Закона за съдебната власт, КС приема, че макар изменението да е обосновано от обща цел и да е направено със закон, доколкото влиза в сила на 31.07.2026 г. и изменя трайно установен законов механизъм за определяне на възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите, то надхвърля конституционно допустимата обвързаност със закона за държавния бюджет за 2026 г.

Изменението е в нарушение на конституционното изискване на конституцията за стабилност на статуса на съдиите, прокурорите и следователите.

Що се отнася до текста за минималната работна заплата, за който КС също беше сезиран, искането е отклонено поради изменение на чл. 244, ал. 2 от Кодекса на труда, чието действие беше преустановено с оспорения §46 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., и изчерпване с оглед на това на неговото действие.

В заседанието са участвали 11 конституционни съдии.

Решението е подписано с особени мнения на съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов и Невин Фети относно текстовете трудовия стаж и на съдия Орлин Колев относно формирането на работната заплата на младшите магистрати.

Решението е подписано със становища на съдия Орлин Колев относно стажа, на съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов и Невин Фети и на съдия Галина Тонева относно заплатите на младшите магистрати.