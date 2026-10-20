Противоминната група в Черно море вече ще следи и тръбо- и газопроводи, както и оптични връзки

Противоминната група в Черно море вече ще осъществява и наблюдение на подводната критична инфраструктура. Това каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов във Варна.

Вече е подписано допълнение към меморандума за разбирателство между България, Турция и Румъния. Михайлов обясни, че по новата задача на противоминната група вече се работи, а целта е всяка от държавите одициално да обяви кое припознава като критична инфраструктура - тръбопроводи, газопроводи, оптични и силови връзки в Черно море. След като документите бъдат ратифицирани от турския парламент ще започне и същинското наблюдение. А командирът на ВМС обясни, че флотът вече се готви за бъдещите действия.

Шефът на ВМС посрещна двата кораба, които участваха в 12-та мисия на противоминната група. Той оцени високо представянето на родните моряци в нея и подчерта, че за пореден път са доказали изключителния си професионализъм и подготовка.

Наскоро България сключи сделка за придобиването на 7 минни ловци безплатно от Белгия и Нидерландия. Новите кораби са важна част от развитието на противоминните способности на флота, защото в момента продължават да се ползват тип от съветско време, част от които са пред бракуване. Очаква се след ремонта новите кораби да бъдат с удължен ресурс и да са съвместими с изискванията и процедурите на НАТО.

И сега българският боен флот разполага с три минни ловци, купени от Белгия, които са идентични със седемте, които ще получим. В строя още са и два базови миночистача, построени през 1983 г. в СССР, и три рейдови, строени в България в началото на 90-те години на миналия век.

България има и 3 фрегати по натовски стандарт. В момента наличните минни ловци активно участват в противоминната операция съвместно с Турция и Румъния в Черно море. Мисията стартира през 2023 г. Българските ВМС тогава имаха на въоръжение две фрегати, две корвети и миночистачи и минни ловци.

За пръв път от век насам ВМС приеха на въоръжение нов кораб миналата година, построен у нас с участието на българската компания "Делфин". Тази година предстои да бъде приет и вторият патрулен кораб. Проектът и за двата е изпълнен съвместно от "Делфин" и немската компания "Люрсен". Първоначалната му цена беше около 1 млрд. лв., но в нея не са предвидени боеприпасите и другото оборудване, което ще промени финалната стойност.