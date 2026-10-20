БАБХ затвори училищен стол и цех за закуски при проверки в страната

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е извършила 2513 проверки в цялата страна в периода от 14 септември до 14 октомври 2026 г. Инспекциите са обхванали детски заведения, училищни столове и бюфети, обекти по Закона за храните, както и кетъринг фирми, които доставят храна за детски градини и училища. Проверките са проведени извън рамките на текущия официален контрол, съобщават от Агенцията.

Заради лоши хигиенни условия са затворени два обекта – училищен стол в Пазарджик и цех за закуски в Хасково. Инспекторите са спрели от реализация и 298 кг храни от животински и неживотински произход.

При проверките са издадени 18 акта за установяване на административни нарушения. Те са свързани с предлагането на храни, които не отговарят на изискванията за детско и училищно хранене. Установени са и несъответствия в маркировката и етикетирането на някои продукти, както и неспазване на сроковете за съхранение.

Контролните органи са издали и 152 предписания за отстраняване на установени пропуски. Те засягат състоянието на сградния фонд и технологичното оборудване. Констатирани са още нарушения на хигиенните изисквания, нередности в документацията по системите за управление на безопасността на храните и липса на доказателства за извършен контрол на хигиената и дезинфекцията на повърхностите, които влизат в контакт с храните.