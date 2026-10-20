Разбиха няколко колцентъра у нас, завлекли чужденци с “акции”

Мащабна акция на ГДБОП в Бургас и още няколко града разби няколко колцентъра за измами. От тях българи убеждавали чужденци да инвестират в доходоносни акции. Задържани са няколко десетки души, а при претърсванията са иззети документи и компютърна техника.

Една от акциите във вторник бе в счетоводна къща в Бургас. Там антимафиотите от ГДБОП проникнали по зрелищен начин. Използвали стълба и влезли през балкон и прозорци, докато счетоводители работели на компютрите си.

Предполага се, че схемата е за няколко милиона годишно. Използвани са фалшиви инвестиционни платформи и фишинг имейли, насочени към стотици потенциални жертви. Чрез подобни методи извършителите могат да заблуждават потребителите да предоставят лични и финансови данни или да влагат средства в несъществуващи инвестиционни продукти.

От ГДБОП не съобщиха официално подробности по разследването. Същия ден обаче антимафиотите влязоха и в община Сунгурларе. Според неофициалната информация проверяват злоупотреби по обществени поръчки.

Схемата с колцентровете е добре позната и не е насочена срещу българи. Чужденци, най-често евреи, отварят такива офиси у нас. Заради евтината работна ръка наемат българи, които говорят чужди езици. Те звънят по интернет телефония на хора от Западна Европа и САЩ. Обещават им инвестиции в акции с висока доходност. Хората дори получават достъп до платформа, на която могат да следят печалбите си. Проблемът идва, когато човек опита да изтегли натрупаните средства. Тогава му се обяснява, че след поредната инвестиция е загубил всичко и вече няма останали средства.

През годините у нас бяха разбити няколко такива центъра. Най-известният е на Гал Барак. Той бе задържан през 2019 г. и предаден на Германия.