14-годишният, арестуван за убийството на майка си, нарисувал пентаграм над трупа ѝ, сега бил в депресия (обзор)

Ключова ще бъде комплексната съдебнопсихиатрична и психологична експертиза

Момчето изпратило на съученици запис как майка му вика за помощ, след като я намушкало 18 пъти

Апелативният съд в Пловдив отказа да пусне на свобода тийнейджъра

14-годишният ученик, задържан за жестокото убийство на майка си Таня Митева в наетия от тях апартамент в пловдивския кв. “Кършияка” бил в депресия, имал и суицидни намерения.

Съдебнопсихиатричната и психологична експертиза ще покаже дали е разбирал какво е направил, както и мотивите за жестокото престъпление.

Таня и синът ѝ се преместили от Стара Загора в Пловдив преди 2 месеца, след като момчето било прието да учи в една от професионалните гимназии в града. Майката и бащата са разделени. В Стара Загора тийнейджърът живеел при баба си и дядо си. Бил отличник и имал награди от състезания.

На фаталния 9 октомври Таня Митева закарала сина си до гимназията. Вместо да остане в часовете, той се върнал обратно вкъщи. Според обвинението намушкал жената многократно с нож. След това сам се обадил на телефон 112 и казал: “Убих майка си”.

Съдът остави момчето в ареста, а във вторник Апелативният съд в Пловдив потвърди решението.

В съдебната зала стана ясно, че Таня Митева е намушкана 18 пъти. След това младежът не се обадил директно на 112, за да сигнализира на органите на реда, а първо се свързал със свои съученици. Той им пратил снимка на окървавения труп в инстаграм чат, за да се похвали, последвана от запис. На него се чували писъците на умиращата жена, която викала за помощ.

Изразил съжаление за стореното, а след това провел и разговор с тях. Съучениците му не могли да повярват какво виждат и чуват.

Пристигналите на местопрестъплението разследващи пък се натъкнали на множество зловещи находки. В протокола за оглед е описан пентаграм, нарисуван с червеникава течност. Следи от нея и разпилени боеприпаси имало из целия апартамент, а на кухненската маса - автоматичен нож с изскачащо острие, с черепи и кръстове по дръжката.

“По острието се наблюдава засъхнало червеникаво вещество и тъмни влакна”, обясни съдия Иван Ранчев. До ножа имало и ловно оръжие с патрон, което обаче било с особен заключващ механизъм, който най-вероятно не е позволил да бъде използвано.

“Отделно в коридора се открива второ огнестрелно оръжие, хвърлено на пода”, добави магистратът. Убитата жена е била ловджийка и най-вероятно оръжията са нейни. Не е ясно обаче дали момчето е планирало да ги използва. В една от спалните полицаите намерили мръсна тениска с надпис на чужд език, демонстриращ омраза, и разпънати вериги “със съответните символи, които експерти биха могли да уточнят с каква символика са”.

“Основната ни забележка е, че липсва изготвена комплексна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза, която да обясни причините за възникналото произшествие и за това доколко непълнолетно лице е способно да носи наказателна отговорност”, каза председателят на съдебния състав. И беше категоричен, че на този етап единствената адекватна мярка за неотклонение е “задържане под стража”.

Втората инстанция отхвърли доводите на защитата, че няма опасност младежът да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода. Съдиите изтъкнаха също, че младежът може да посегне и на собствения си живот. Освен това, тъй като бащата на момчето живее в Стара Загора, нямало данни дали то ще може да продължи да посещава училище, ако бъде пуснато под домашен арест при него.

Разследването на случая продължава. Иззети са файлове от комуникацията на тийнейджъра с други лица, разпитани са свидетели и са назначени експертизи, като според прокуратурата на този етап събраните доказателства напълно подкрепят обвинителната теза. Изискани са данни за обвиняемия както от гимназията му в Пловдив, така и от предишното му училище. Взети са записи от камерите на сградата, в която с майка му са живеели, както и от училището, от сутринта, когато Таня Митева закарала сина си.

Решението на Апелативния съд, с което мярката за неотклонение беше потвърдена, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.