10 предприятия в област Добрич преминават към Индустрия 4.0

Десет предприятия в Добричка област ще модернизират производството и услугите си с нови интелигентни машини, автоматизирани производствени линии, камери за контрол на качеството и дигитални системи. Девет от фирмите са в град Добрич, а една е в село Кранево. Общата стойност на проектите е 5,6 млн. евро, като половината от сумата – 2,8 млн. евро, е безвъзмездно финансиране.

Инвестициите ще бъдат реализирани по процедурата „Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията" по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021–2027 г. Финансовата подкрепа за отделните компании е между 100 хил. и 430 хил. евро.

Проектите обхващат предприятия от металообработването, мебелното производство, шивашката и хранителната промишленост, както и от телекомуникациите и услугите.

В производствените фирми средствата ще бъдат вложени в оборудване от ново поколение, което автоматизира ключови операции като рязане, огъване и прецизна обработка на материали. Очакваните резултати са по-висока точност, по-ефективно използване на суровините и увеличаване на производствения капацитет.

Предвидени са и системи за визуален контрол, които използват камери и алгоритми за проследяване, за да откриват дефекти в реално време. Така качеството на продукцията ще може да се следи още в хода на производствения процес.

Друга важна част от проектите е събирането и анализът на данни от работата на машините и мрежите. Чрез цифрови платформи информацията ще се обобщава в реално време, което ще подпомага по-бързото вземане на управленски решения и намаляването на загубите.

Сред планираните решения са още интелигентен мониторинг на инфраструктурата с автоматизирани предупреждения и специализиран софтуер за прогнозна поддръжка. Тези технологии ще позволяват потенциалните проблеми да бъдат установявани и отстранявани предварително, преди да доведат до непланирани прекъсвания на производството или услугите.

Част от предприятията ще въведат и сертифицират системи за управление на сигурността на информацията съгласно международни стандарти. Защитата на данните ще бъде подсилена с автоматично архивиране, строг контрол на достъпа, защита на компютърните мрежи и аварийно токозахранване. Целта е да се гарантират конфиденциалността на информацията и непрекъсваемостта на бизнес процесите.

Въвеждането на технологиите от Индустрия 4.0 и мерките за защита на информацията ще помогнат на предприятията в Добричка област да оптимизират производството си, да подобрят качеството на продуктите и услугите и да повишат конкурентоспособността си, съобщават от Областния информационен център в Добрич.