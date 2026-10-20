Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев разговаряха с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели. Йотова подчерта значението на диалога с работодателите и на техните становища по редица важни за държавата теми, особено във връзка с бюджета. Тя взе под внимание техните позиции, когато аргументира решението си през юли да подпише Закона за бюджета за тази година, който реално е за половин година.

Работодателите споделиха с кандидатпрезидентската двойка своите виждания за развитието на българската икономика и проблемите, с които се сблъсква бизнесът. На първо място поставиха необходимостта от изграждане на пътна и енергийна инфраструктура, с фокус върху Северна България. Основен е и проблемът с дефицита на професионално подготвени кадри заради голямата пропаст между образованието и нуждите на бизнеса и на институциите. Необходимо е да се опростят процедурите за внос на работници от трети страни, да се намали административната тежест за бизнеса и гражданите, да се направят реформи в държавната администрация. На срещата беше коментирана и нуждата от т.нар. икономизиране на външната политика, вкл. и българските посланици да работят по-активно за българския бизнес в чужбина.

Илияна Йотова постави въпроса за следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз до 2034 г. Тя критикува заложената философия отпускането на средства да бъде обвързано с върховенството на закона.