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Три екипа на НАТО в помощ на България, самолет пази морето ни (Обзор)

Елица Чупарова

[email protected]

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самолет Boeing P-8A Poseidon СНИМКА: Екс

Откриха нещо на ударения кораб "Челси 3", не казват какво, но май са останки от дрон

3 екипа на НАТО подпомагат усилията на армията ни след двете атаки с дронове срещу търговски кораби близо до българската акватория в Черно море. Освен това те предоставят “особено ценна” информация.

Това обяви военният министър Димитър Стоянов, след като в следобедните часове на 18 октомври във Варна е кацнал американски военен самолет “Посейдон”.

Самолетът се използва за

морско разузнаване,

а системите на сайта ItaMilRadar показаха, че е извършил мисия в западната част на Черно море. Той вече патрулира за разузнаване и засичане на активност, която би могла да представлява риск за сигурността. Стоянов обаче отказа да коментира докога “Посейдон” ще остане у нас. 

Военният министър Димитър Стоянов
Военният министър Димитър Стоянов Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Друг екип на НАТО ще помага за изясняването на произхода на останките, намерени на кораба “Челси 3”, който бе ударен на 13 октомври. На него е открито нещо, стана ясно от изказване на транспортния министър Георги Пеев от Калояново. Той нарече откритието “определени останки”, но не уточни какви.

Екипът разполага и с високотехнологична апаратура, с която ще правят и

анализ на използваното в дрона взривно вещество,

обяви пък премиерът Румен Радев. “Надяваме се да получим някакъв отговор в най-скоро време какъв е типът на дроновете”, каза той.

Очаква се и допълнителна помощ от съюзниците, обяви премиерът. А страната ни е мобилизирала напълно своя капацитет за наблюдение, разузнаване, засичане и реакция.

Според Радев

няма опасност да спрат корабите,

които обслужват българската икономика. Отрече и да има риск за корабоплаването ни. Премиерът поискал справка от транспортното министерство, която показала, че този месец няма разлика в трафика на кораби спрямо септември. И отчете, че към пристанищата на Бургас и Варна тази година има ръст с 30 кораба спрямо същия период през 2025 г.

Две безпилотни летателни системи вече бранят акваторията на България, а до края на седмицата се очаква и трета. Именно нея наскоро военният министър определи като неизпробвана никъде досега. Тя е с много по-големи възможности като средства за разузнаване с оптически и инфрачервени лъчи, както и с радар на борда. 

Карта на полета на "Посейдон" СНИМКА: Екс / ItaMilRadar
Карта на полета на "Посейдон" СНИМКА: Екс / ItaMilRadar

самолет Boeing P-8A Poseidon СНИМКА: Екс
Военният министър Димитър Стоянов
Карта на полета на "Посейдон" СНИМКА: Екс / ItaMilRadar

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