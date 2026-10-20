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Жена се закани на полицайка: Излизай навънка, дошли сме да те убиваме!

Тони Маскръчка

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РУ-Дупница. СНИМКА: Тони Маскръчка

Жена се закани на полицай с убийство и получи присъда.

Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 4 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок по отношение на обвиняема, която се призна за виновна за закана за убийство към длъжностно лице – разследващ полицай.

Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура - Кюстендил, т. о. Дупница, защитата и подсъдимата.

Ю. В. , неосъждана, от Община Сапарева баня, се призна за виновна, че в сградата на Районно управление – Дупница, заедно с лице, което не е наказателноотговорно, се е заканила с убийство на длъжностно лице при изпълнение на службата й - старши разследващ полицай (РУ – Дупница), с думите: „..., идвай да те убиваме! Излизай навънка да те убиваме! Дошли сме да те убиваме!"

Подсъдимата трябва да заплати по сметка на ОД на МВР Кюстендил сторените на досъдебното производство разноски в размер на 1 116,57 евро.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РУ-Дупница. СНИМКА: Тони Маскръчка

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