Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка: Отказвам да водя съдебни битки, реших да се оттегля с чест (Обзор)

Николай Рашков изчака да мине срокът за частични избори - така спести на града над 400 хил. евро

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков подаде оставка. След като Общинската избирателна комисия го освободи официално, Общинският съвет ще избере кой от зам.-кметовете да довърши мандата му.

Решението на Рашков идва след продължаваща 3 г. съдебна сага за установен конфликт на интереси от закритата впоследствие Комисия за противодействие на корупцията. След като ОИК веднъж вече отказа да го освободи от поста, случаят е във ВАС. “Отказвам повече да водя тези съдебни битки, реших да се оттегля с чест и достойнство”, заяви Рашков. Според решението на КПК той е санкциониран с парична глоба и забрана за заемане на публична длъжност в срок от 1 година.

Рашков изчакал с подаването на оставка, за да се влезе в последната година на мандата. Според закона частични избори за кмет се насрочват само когато след провеждането им остава повече от 1 година до края на мандата. Последният местен вот през 2023 г. се проведе на 29 октомври. След като няма да има частичен вот, това ще спести на общината и на горнооряховските данъкоплатци над 400 хил. евро.

Казусът, довел до оттеглянето на Рашков, е свързан с продажбата на общински имоти през 2023 г., при управлението на предишния кмет Добромир Добрев. Решение за продажбата е взето от Общинския съвет, търгът е проведен от комисия, назначена със заповед на Добрев. Негова е и заповедта от 9 август 2023 г. за определяне на победителя - Николай Рашков, управител на дружество “Мирвана”, което е предложило най-висока цена, и го задължава да сключи договор с общината.

Междувременно Николай Рашков е избран за кмет, а управлението на дружеството е поверено на неговата майка. Макар общината да е облагодетелствана от тази сделка, КПК е приела подписите на свързани лица за формално нарушение, е тезата на кмета в оставка. Върховните магистрати обаче потвърдиха, че е в конфликт на интереси. Така ОИК трябваше да прекрати предсрочно правомощията му, но не събра мнозинство. В града започнаха митинги в подкрепа на кмета. Административният съд във Велико Търново върна преписката на ОИК за ново произнасяне. Последваха пак обжалвания и съдебни хватки, чрез които процесът бе забавен с месеци. Заседание във ВАС е насрочено за 11 ноември, но кметът си отива сам.

Рашков е категоричен, че посоката на развитие на Горна Оряховица и населените места, зададена в неговия мандат, ще се продължи от екипа му. Във видео във фейсбук обяснява, че от встъпване в длъжност е подложен на непрестанен институционален натиск, ревизии, жалби и всякакви хватки, за да стопират работата му. “Това не е отстъпление, а крачка назад, за да се подготвим за нов скок”, завършва кметът в оставка.