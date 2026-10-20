В Пловдив ГЕРБ въстана срещу връщане на бивш зам.-кмет в партията (Обзор)

Той няма нищо общо с нашата организация, беше инсталиран, твърдят местни активисти

Общински ръководители и организационни секретари от ГЕРБ в Пловдив се опълчиха срещу завръщането в партията на бившия зам.-кмет Владимир Темелков.

“Той няма нищо общо с нашата организация, изграждана 20 г. с уважение и лоялност. Не можем да приемем отделни личности да превръщат организацията в терен за лични амбиции и разчистване на сметки”, гласи писмото им до Изпълнителната комисия на партията. То идва два дни след като Бойко Борисов обяви във Враца, че Темелков му се молил да го върне в ГЕРБ. “Не мога, не издържам”, настоявал той пред лидера.

Темелков обяви, че напуска партията на 17 септември. Преди това на 30 август бе изваден от ръководството на ГЕРБ, а на 20 май освободи поста на зам.-кмет по образование, дигитализация, европейски политики и бизнес развитие. Това стана след серия негови атаки към кмета Костадин Димитров. А преди последните парламентарни избори се прочу с опита си да разглоби с отвертка машина за гласуване в ЦИК.

В деня, когато Борисов обяви, че Темелков му се е молил да го върне, самият бивш зам.-кмет излезе с пост. “Решенията за моя път вземам лично и заставам зад тях. Приех поканата на г-н Борисов да се върна в отбора и ще оправдая доверието с работа и резултати”, написа той. Но и отправи закани.

“Няма да мълча пред несправедливостите в града и няма да правя компромиси с неговото бъдеще. На хората, които стоят зад мен, дължа действия и ще ги видят. А на онези, които се порадваха за кратко, ще кажа само: избързахте, хванахте се. Сега е мой ред”, написа Темелков. Това подразни силно дългогодишни членове на ГЕРБ.

“Публичните му закани и демонстративното противопоставяне не са начин за завръщане в един политически екип. Уважаваме националното ръководство, но настояваме да бъде уважена волята ни като хора, които всекидневно работят за Пловдив и за партията”, пишат общинските ръководители на ГЕРБ до централата.

Мнозина припомнят, че Темелков няма нищо общо с партията. “Той беше инсталиран. В миналия мандат като общински съветник от “Съюз за Пловдив” Темелков беше наш опонент. Изведнъж стана зам.-кмет. Ние сме широко отворени - който иска да работи за града, го приемаме. Но както видяхме, той дори не е ходил редовно на работа”, каза Мирослав Тенев, член на ръководството в район “Западен”.

Потърсен за коментар, Темелков не отговори на обажданията на “24 часа”.