Установиха незаконна продажба на животни край петричко село. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи нерегламентирана продажба на животни по време на организирано събитие в землището на село Кърналово, община Петрич.

При проверка, извършена след постъпил сигнал, инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград установиха шест лица, предлагащи за продажба над 150 животни – свине, кози, еднокопитни животни, патици, кокошки, токачки, папагали, канарчета и зайци.

Търговията е извършвана в нарушение на действащата забрана за провеждане на пазари, изложби, събори и други мероприятия, свързани със събиране на животни, както и на ограниченията, въведени във връзка с установените огнища на шарка по дребните преживни животни в областта. При проверката е установено също, че животните не са били придружени от необходимите ветеринарномедицински документи, като са констатирани и нарушения на изискванията за идентификация.

За констатираните нарушения са съставени шест акта за установяване на административни нарушения и шест констативни протокола. Продажбата на животните е преустановена. Предстои да бъдат връчени актове на кметовете на община Петрич и село Кърналово за неспазване на разпоредбите на посочените заповеди, както и на фирмата, организирала събитието.

В настоящата епизоотична обстановка нерегламентираната търговия и придвижването на животни без необходимата идентификация и ветеринарномедицински контрол създават повишен риск от разпространение на заразни заболявания. Действащите ограничения имат за цел да предотвратят този риск и да защитят здравето на животните.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ - 0700 12 299 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.