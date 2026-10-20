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Откриха 54,6 кг канабис в тайник на камион, пристигнал от Румъния (Снимки)

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снимка: Фейсбук/Anton Zlatanov

Близо 55 килограма канабис са открити в специално изграден тайник на товарен автомобил, пристигнал от Румъния през граничния пункт „Видин – Калафат". Наркотикът бил укрит в двойна стена зад шофьорската кабина. Това съобщи във Фейсбук директорът на Главна дирекция „Гранична полиция" Антон Златанов.

При проверка граничен полицейски наряд открил пакети със суха тревиста маса, която реагирала на канабис. Общото тегло на иззетото количество е 54,670 килограма.

Шофьорът на камиона е задържан. По случая е образувано досъдебно производство, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около превоза на наркотичното вещество.

„Продължаваме с ударите срещу контрабандата на наркотици!", написа Златанов. По думите му засилените компенсиращи мерки по границите продължават да дават постоянни резултати.

снимка: Фейсбук/Anton Zlatanov

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