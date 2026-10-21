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Жители на вилна зона блокират изход на София заради строеж на блокoве в полите а Витоша

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Жители на вилна зона „Килиите" в квартал „Княжево" излизат на протест и ще блокират изхода на София на бул. "Цар Борис" в петък в 18,30 ч. 

Организаторите настояват за възстановяване на статута на вилна зона „Килиите" и за предприемане на мерки срещу презастрояването подножието на планината.

"Живеем тук от 15 г., но ни притеснява статуквото на тази местност. Тук искат да строят блокове. Земята обаче не е пригодена за това. Това ще бъдат едни огромни септични ями. За 2-3 дни изсякоха дърветата, без никой не ни уведоми и да ни каже", каза жителка на вилната зона "Килиите" и натърти, че инфраструктура няма да издържи строеж на блокове.

От район "Витоша" обясниха пред bTV, че разгърната застроена площ с предвидения строеж е с обем на 9411 кв. м. надземно строителство, като имотът е с площ 11 000 кв. м. (11 дка). Възложителят е частна фирма. В момента има акт 10 за спиране на строителните дейности".

ДНСК пък твърди, че е получила сигнал за сеч и за унищожаване на горите в момента се извършва проверка. 

"За нас е изключително важно да извършим задълбочен анализ на съществуващата документация - в това число строителни книжа и инвестиционни проекти, да изяснено състоянието на дървесната растителност, както и да се прецизира инфраструктурната обезпеченост", каза председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров

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