"Маркет линкс": Йотова води със 17% пред Андрей Гюров в последните дни преди изборите

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Двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев води с 47,3% според прогнозите за първия тур на президентските избори. Това стана ясно от национално проучване на "Маркет линкс", представено от социолога Добромир Живков по bTV.

Изследването е финансирано и реализирано съвместно с bTV, сред 1006 респонденти над 18 гoдини, в периода между 13 и 19 октомври 2026 г., по метода на пряко лично интервю и онлайн анкета.

Според проучването второто място е за тандемът Андрей Гюров-Георги Кандев, които ще получат около 30,6%.

Трети с 10,3% са Костадин Костадинов и Петър Волгин.

"Йотова-Вълчев категорично ще спечели, според прогнозата"

"Данните показват, че най-голямото предизвикателство е не кой ще бъде победител на първи тур, а каква ще бъде избирателната активност", започна Живков.

Според агенцията избирателната активност на първия тур ще е около 39%. До думите на Живков нагласите за гласуващите в края на лятото са били по-високи.

Данните сега показват, че Андрей Гюров и Георги Кандев стопяват преднината ба Йотова спрямо предното проучване на същата агенция.

Преди месец "Маркет линкс" излезе с данни, че 41,4% от избирателите биха подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев на президентските избори. За Гюров и Кандев тогава бе 21,9%.

Тогава за двойката Костадин Костадинов и Петър Волгин събра 6,4%.

Ако пък днес имаше парламентарни избори "Прогресивна България" ще получи 32%. "Продължаваме промяната" получава 10,2% и изпреварва ГЕРБ, която е трета с 9,6%, сочи още проучването.