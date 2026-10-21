"Маркет линкс": Йотова води със 17% пред Андрей Гюров в последните дни преди изборите

Двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев води с 47,3% според прогнозите за първия тур на президентските избори. Това стана ясно от национално проучване на "Маркет линкс", представено от социолога Добромир Живков по bTV.
Изследването е финансирано и реализирано съвместно с bTV, сред 1006 респонденти над 18 гoдини, в периода между 13 и 19 октомври 2026 г., по метода на пряко лично интервю и онлайн анкета.
Според проучването второто място е за тандемът Андрей Гюров-Георги Кандев, които ще получат около 30,6%.
Трети с 10,3% са Костадин Костадинов и Петър Волгин.
"Йотова-Вълчев категорично ще спечели, според прогнозата"
"Данните показват, че най-голямото предизвикателство е не кой ще бъде победител на първи тур, а каква ще бъде избирателната активност", започна Живков.
Според агенцията избирателната активност на първия тур ще е около 39%. До думите на Живков нагласите за гласуващите в края на лятото са били по-високи.
Данните сега показват, че Андрей Гюров и Георги Кандев стопяват преднината ба Йотова спрямо предното проучване на същата агенция.
Преди месец "Маркет линкс" излезе с данни, че 41,4% от избирателите биха подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев на президентските избори. За Гюров и Кандев тогава бе 21,9%.
Тогава за двойката Костадин Костадинов и Петър Волгин събра 6,4%.
Ако пък днес имаше парламентарни избори "Прогресивна България" ще получи 32%. "Продължаваме промяната" получава 10,2% и изпреварва ГЕРБ, която е трета с 9,6%, сочи още проучването.