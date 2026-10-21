Георги Пеев: Партньорски служби ще направят оглед на кораба "Челси 3"

Партньорски служби ще извършат оглед на поразения от дронове кораб "Челси 3", който се намира на пристанище "Запад" в Бургас.

Това стана ясно от думите на транспортният министър Георги Пеев пред БНТ.

"Аз никога не съм говорил първо за останки от дронове, а говорих за останки. Вчера бяха интерпретирани думите ми по различен начин. Различни министерства и институции имат различни отговорности. Министерство на транспорта организира, проведа операцията по извеждане на кораба и довеждането на кораба до пристанище Бургас. Ние в момента се грижим за кораба. Ние, министерство на транспорта и "Морска администрация", защото корабът трябва да се съхранява и трябва да се грижим технически за него. Аз получавам редовни сводки, справки ежечасни от моите колеги, така че моята информация е била коректна и останките, които са намерени, ще подлежат на техническа експертиза. Аз като министър на транспорта съм получил информация, че такива са намерени. Те биха могли да бъдат от всяко естество. Включително биха могли да бъдат и останки от корпуса на кораба, следствие на ударите", посочи Пеев.

Други служби правят техническата оценка и експертизите, допълни Пеев.

Предполагам, че са достатъчни, за да могат да бъдат изследвани адекватно и да установим какъв вид дрон е поразил кораба, коментира още Пеев.

Ще използваме помощ от партньорски служби, допълни той.

"Най -логично е да е руска атака, защото няма логика Украйна да удря свои кораби", коментира той.

"Министерство на транспорта и Изпълнителна агенция "Морска администрация" работи много в тясно сътрудничество с ЕМСА, Европейската агенция по морска безопасност. И ние искаме техническа помощ от тях и в момента сме почти на финала за двата потънали кораба. Те ще докарат подводни дронове, за може да изследване двата потънали кораби. Единия, "Алфа Уатан", той е обаче на много голяма дълбочина, 2000 метра и повече. Другия е "Дигнити", който е на 80 метра, доста по-близо до нашия бряг. Така че поне за единия вече е потвърдено, че ние ще получим техническа помощ и ще можем да изследваме, допълни той.

Георги Пеев потвърди информацията, изнесена вчера от премиера Румен Радев, че няма срив на търговското корабоплаване след ударите с дронове: .

"Между другото, аз също бях не учуден, но бях приятно изненадван, че статистиката е такава. Да, нормално е да има напрежение. Нормално е търговските кораби и компаниите да се притесняват от ситуацията, която е в Черно море. Но ние правим всичко възможно да защитим нашите териториални води. Териториалните води са 12 милната зона. От опита, който имам, 30-годишен, във въздушното пространство, мога смело да кажа, смело уверено, че там са осигурени всички безопасни условия за корабоплаване. Тоест, ние ще наблюдаваме ситуацията. От Министерство на отбраната са се погрижили и с партньорските организации да осигурят защита и тя постоянно се развива в различни технически аспекти. Така, че аз имам увереност, че ние сме направили всичко възможно за да се осигурим безопасността в нашето териториално море."

Очаквайте подробности!