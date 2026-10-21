Асен Василев: В Коста Рика и Черна гора минималната заплата е по-висока от тази в България

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"В Коста Рика и Черна гора минималната заплата е по-висока от тази в България".

Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме промяната" в сутрешния блок на bTV.

В студиото той влезе с две папки, за които твърди, че са петицията с над 34 000 подписа, с която се иска налагане на вето на Закона за Бюджет 2026 г.

"До момента, от това, което сме видели от бюджета, е, че намаление на разходите почти няма. Има увеличение на данъчната тежест с около 2 млрд. евро. Ще се вдигнат данъчните оценка, ще има и данък върху новите автомобили с по-висока мощност", каза Василев.

Той обясни, че във всяка от мерките, сякаш е сложена по лъжичка катран, в кацата с мед.

"Повече мерки са неработещи, като тази за бележките за разходи на децата при уроци, майстори и т.н", каза още Асен Василев.

Според него трябва или да паднат цените, или да има глоби за тези, които продават с много надценка и да огромна печалба в магазините.

"Правителството изпусна цените. Изключително тежко при това. Първо - вдигна се цената на електроенергията. Второ - увеличиха се винетките и толтаксите.