ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Флавио Болсонаро иска анулиране на кандидатурата н...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23774598 www.24chasa.bg

88 пожара в страната за денонощие

1228
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожар

През последното денонощие пожарникарите в страната са реагирали на 120 сигнала за произшествия и са ликвидирали 88 пожара. Няма пострадали хора, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

С преки материални щети са 12 пожара, пет от които в жилищни сгради, а четири - в превозни средства. Останалите 76 пожара са без материални щети, като 43 са възникнали в сухи треви, горска постеля и храсти, а 31 - в отпадъци.

Екипите са извършили и 28 спасителни и помощни операции, включително пет при катастрофи. Регистрирани са и четири фалшиви повиквания.

Пожар

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание