88 пожара в страната за денонощие

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През последното денонощие пожарникарите в страната са реагирали на 120 сигнала за произшествия и са ликвидирали 88 пожара. Няма пострадали хора, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

С преки материални щети са 12 пожара, пет от които в жилищни сгради, а четири - в превозни средства. Останалите 76 пожара са без материални щети, като 43 са възникнали в сухи треви, горска постеля и храсти, а 31 - в отпадъци.

Екипите са извършили и 28 спасителни и помощни операции, включително пет при катастрофи. Регистрирани са и четири фалшиви повиквания.