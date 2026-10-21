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Един човек е загинал, а 26 души са ранени при 22 катастрофи в страната за денонощие

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Катастрофа Снимка: Pixabay

Един човек е загинал, а 26 души са ранени при 22 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта на ведомството.

В София са регистрирани две тежки и 21 леки катастрофи, при които има двама ранени.

От началото на месеца са настъпили 436 пътни инцидента, при които има 35 загинали и 539 ранени. От началото на годината произшествията са 5597, при които загиналите са 400, а ранените 6940.

При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г. се отчитат с 51 повече загинали участници в движението тази година.

Катастрофа Снимка: Pixabay

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